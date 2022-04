Ukrajnai háború

A hidegháború óta a legnagyobb létszámú kontingensekkel vesz részt európai hadgyakorlatokon a brit hadsereg

Nyolcezer katonát küld a brit hadsereg az Európában tervezett idei nyári hadgyakorlatokra - jelentette be pénteken a brit védelmi minisztérium.

Nyolcezer katonát küld a brit hadsereg az Európában tervezett idei nyári hadgyakorlatokra - jelentette be pénteken a brit védelmi minisztérium. A tájékoztatás szerint a brit fegyveres erők a hidegháború óta nem vettek részt ilyen nagy létszámú kontingensekkel európai hadgyakorlatokon.



A tárca ismertetése szerint a brit katonák mellett 72 Challenger 2 harckocsi, tizenkét AS90 típusú önjáró löveg és 120 Warrior páncélozott harcjármű is részt vesz a nyári európai hadgyakorlatokon.



Ralph Wooddisse altábornagy, a brit szárazföldi haderők főparancsnoka a minisztériumi beszámolóhoz fűzött nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a brit fegyveres erők a Balti-tengertől az Égei-tengerig vesznek részt kiképzési feladatokban és harcászati gyakorlatokban, és ezek a gyakorlatok Európa biztonságának védelme mellett az orosz agresszió elrettentését is szolgálják.



Wooddisse tábornok szerint a nyári európai hadgyakorlatokon brit részről könnyű felszereltségű és légi szállítású egységek, helikopterek, tüzérséggel támogatott páncélos alakulatok, elektronikus hadviselésre kialakított és légvédelmi egységek, felderítő drónok, valamint hadmérnökök és logisztikai szakértők vesznek részt.



Liz Truss brit külügyminiszter ugyancsak pénteken bejelentette, hogy Nagy-Britannia háborús bűncselekmények felderítésében jártas szakértőket küld Lengyelországba az orosz erők által Ukrajnában elkövetett atrocitások, köztük a szexuális bűncselekmények kivizsgálásának támogatására.



A szakértők május elején érkeznek Lengyelországba, ahol az ukrán kormány képviselőivel, menekültekkel és civil szervezetekkel tárgyalnak, és közösen térképezik fel azokat a területeket, amelyeken segítséget nyújthatnak a háborús bűncselekmények kivizsgálásához - áll a londoni külügyi tárca pénteki ismertetésében.



Liz Tuss pénteken Hágába utazott, ahol a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) lengyel elnökével, Piotr Hofmanskival tárgyal.



Boris Johnson brit miniszterelnök a minap személyesen jelentette be, hogy London segítséget nyújt azoknak a bizonyítékoknak az összegyűjtéséhez, amelyek az Ukrajna elleni orosz invázió során elkövetett háborús bűncselekményekre utalnak.



Dominic Raab brit igazságügyi miniszter, miniszterelnök-helyettes nemrégiben egymillió font (448 millió forint) értékű új brit finanszírozást jelentett be a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság számára, emellett felajánlotta, hogy a Scotland Yard háborús bűncselekmények kivizsgálására szakosodott ügyosztálya és a brit fegyveres erők hírszerzési anyagok összegyűjtésében jártas szakértői segítséget nyújtanak a bírói testületnek.