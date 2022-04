Ukrajnai háború

Meghalt egy újságírónő a kijevi rakétatámadásban

A háború kezdete óta eddig több mint százan haltak meg Kijevben, és a főváros 435 civil lakosa sérült meg. 2022.04.30 09:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Meghalt egy ukrán újságírónő a Kijev belvárosát ért csütörtök esti orosz rakétatámadásban - közölte Vitalij Klicsko kijevi polgármester pénteken a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.



Az egyik orosz rakéta egy lakóházba csapódott. A házban lakott Vira Hirics, az ukrán Szabadság Rádió producere, akinek holttestét pénteken találták meg a a romok alatt. Az újságírónő több mint négy éve dolgozott a rádiónál, korábban különböző televízióknál volt műsorvezető. A polgármester arról is tájékoztatott, hogy az épületből négy embert szállítottak sérülésekkel kórházba. A híradások szerint a lakóházat nemrég építették, így még kevés lakója volt.



Klicsko szavai szerint az Oroszország által Ukrajna ellen február 24-n indított háború kezdete óta eddig több mint százan haltak meg Kijevben, és a főváros 435 civil lakosa sérült meg.



Közben Lengyelország átadott Ukrajnának több mint kétszáz T-72-es harckocsit és néhány tucat gyalogsági harcjárművet - számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál a lengyel közszolgálati rádióra hivatkozva. Wojciech Skurkiewicz lengyel védelmiminiszter-helyettes kifejtette, hogy Lengyelországnak csaknem négyszáz T-72-es harckocsija van, ezek egy részét 2019-ben korszerűsítették. Ukrajnának javarészt a nem modernizált harckocsikból adtak át. A tisztségviselő emlékeztetett arra, hogy Varsó már szállított Ukrajnának egyebek mellett 2SZ1 Gvozgyika típusú önjáró tarackokat, Grad rakéta-sorozatvetőket és levegő-levegő rakétákat MiG-29-es és Szu-27-es repülőgépekhez. Hozzátette, hogy eddig Lengyelország által Ukrajnának nyújtott katonai segítség értéke már meghaladta a 1,5 milliárd eurót.



Az ukrán légierő parancsnoksága pedig arról adott hírt a Facebookon, hogy megérkezett Szlovákiából az Sz-300-as légvédelmi rendszer, amelyet már hadrendbe is állítottak Ukrajna déli részén.



A BBC orosz nyelvű adása arról számolt be, hogy az orosz erők elrabolták az Ukrajna keleti felben lévő Zaporizzsja megyében egy brit segélyszervezet két brit állampolgárságú munkatársát. A két brit egy anyának és két gyermekének segített csütörtökön kimenekülni egy településről. Az egyik orosz ellenőrző pontnál megállították őket, azóta nincs hír felőlük.



Az Ukrajinszka Pravda közben az ukrán elnöki irodától származó értesülés alapján arról adott hírt, hogy pénteken megpróbálják kimenekíteni az Azovi-tenger partján fekvő Mariupolból a bent rekedt civileket és katonákat. Állítólag már csütörtökön végre akarta Kijev hajtani a kimenekítést, azonban az előző éjszaka az Azovsztal acélipari üzem területén lévő tábori kórház elleni orosz légicsapás ezt meghiúsította.

Petro Andjuscsenko, a mariupoli polgármester tanácsadója a Telegramon arról tájékoztatott, hogy csütörtökön az orosz erők folytatták az Azovsztal elleni rohamműveleteket jelentős haditechnika, köztük harckocsik bevetésével, de nem tudták bevenni a területet - amely már az egyetlen része a városnak amelyet még az ukrán fegyveres erők tartanak ellenőrzésük alatt - emiatt folytatták a légi és tüzérségi támadásokat.







Mihajlo Podoljak, az elnöki iroda vezetőjének tanácsadója, az ukrán békeküldöttség tagja a Szabadság Rádiónak adott interjújában kijelentette, hogy Oroszország nem hajlandó tárgyalni a Mariupolban rekedtek kimenekítéséről és a Vlagyimir Putyin "komájaként" emlegetett Viktor Medvedcsuk hazaárulás vádjával letartóztatott Moszkva-barát ukrán politikus és oligarcha fogságba esett ukrán katonákra történő kicseréléséről sem, amire Kijev tett nemrégiben javaslatot. Szavai szerint Oroszország Mariupol teljes megsemmisítésére törekszik.



A tanácsadó kijelentette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Putyin találkozójának most "nincs itt az ideje", ezzel szerinte még egy darabig várni kell.



Az ukrán szárazföldi erők parancsnoksága a Facebookon bejelentette, hogy visszafoglalták az orosz erőktől a kelet-ukrajnai Harkiv megyében lévő, stratégiai fontosságú Ruszka Lozova falut.



A kijevi vezérkar legfrissebb, pénteki összesítése szerint eddig hozzávetőlegesen 23 ezer orosz katona esett el, mintegy ezer került fogságba. Az ukrán erők megsemmisítettek 189 orosz repülőgépet, 155 helikoptert, nyolc hadihajót, 986 harckocsit, 2418 páncélozott harcjárművet, 435 tüzérségi és 73 légvédelmi rendszert, valamint 151 rakéta-sorozatvetőt.