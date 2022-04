Összeomlott egy hatemeletes lakóépület Kínában - videó

Összeomlott egy hatemeletes lakóépület a közép-kínai Csangsa városában péntek délután - adta hírül több kínai sajtóforrás.



Az egyelőre ismeretlen okból összedőlt épületben tartózkodók mentésére több mint száz főből álló csapatot küldtek. A helyi tűzoltóság arról számolt be, hogy már néhány embert sikerült kimenteni, de nem adtak tájékoztatást sem az eddig kimentettek, sem a szerencsétlenség idején az épületben tartózkodók számáról.



Sajtóbeszámolók, továbbá a kínai közösségi platformokon megosztott felvételek szerint az épület összeomlása hatalmas porfelhőt kavart a környéken.



A Csangsai Orvosi Egyetem közelében található épület alsóbb szintjein étterem és mozi is működött.



Kínában gyakoriak a különböző, az épületbiztonsági előírások be nem tartásával összefüggő balesetek. Tavaly júliusban egy szálloda omlott össze a kelet-kínai Szucsouban. A balesetben 17 ember veszítette életét.

A six-floor building collapsed on Friday noon in #Changsha, the capital city of #China's #Hunan Province. Rescue work is underway after the collapse. pic.twitter.com/dCvD2FcXWE