Egy brit állampolgár meghalt, egy eltűnt Ukrajnában

Egy brit állampolgár meghalt, egy másik eltűnt Ukrajnában - közölte csütörtökön a londoni külügyminisztérium.



A tárca tájékoztatása nem tért ki arra, hogy a két brit mit csinált Ukrajnában, és arra sem, hogy az elhunyt milyen körülmények között lelte halálát, illetve az eltűnt britnek hol és mikor veszett nyoma.



A Sky News brit kereskedelmi hírtelevízió ugyanakkor meg nem nevezett forrásokra hivatkozva csütörtök este arról számolt be, hogy mindketten az ukrán fegyveres erők oldalán harcoltak az orosz invázió ellen. A tévétársaság értesülése szerint a meghalt brit állampolgár neve Scott Sibley.



A Sky News úgy tudja, hogy Sibley a brit fegyveres erők veteránja volt.



A londoni külügyminisztérium szóvivője közölte, hogy az Ukrajnában eltűnt brit ügyében a tárca sürgősséggel próbál további információkhoz jutni.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök február végén, néhány nappal a háború kitörése után közölte, hogy Ukrajna önkéntesekből álló alakulatot hoz létre olyan külföldiek számára, akik készek csatlakozni az ukrán hadsereghez az orosz invázió elleni harcban.



Liz Truss brit külügyminiszter röviddel Zelenszkij kijelentése után, a BBC brit közszolgálati televíziónak nyilatkozva úgy fogalmazott: az emberek egyéni döntésén múlik, hogy csatlakoznak-e egy ilyen alakulathoz.



"Ha lesznek, akik úgy döntenek, hogy ezt a küzdelmet segítik, én támogatom őket e döntésükben" - tette hozzá.



Trusst e kijelentéséért azóta saját kormányának más tagjai és a brit hadsereg vezetői részéről is alig burkolt bírálatok érték. Ben Wallace brit védelmi miniszter nem sokkal Liz Truss nyilatkozata után, egy londoni kereskedelmi rádiónak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy "vannak ennél jobb módszerek is" az ukrajnai biztonság támogatására azok számára, akik nem részesültek megfelelő kiképzésben és nem szereztek katonai tapasztalatokat a brit hadseregben.



Sir Tony Radakin tengernagy, a brit fegyveres erők vezérkari főnöke néhány nappal később a BBC televíziónak nyilatkozva azt mondta, hogy a brit haderő professzionális tagjai szerint "nem lenne feltétlenül észszerű cselekedet" brit állampolgárok közvetlen harci részvétele az ukrajnai háborúban.



A londoni külügyminisztérium azóta kiadott felhívása hivatalosan is eltanácsolja a brit állampolgárokat attól, hogy bármilyen okból Ukrajnába utazzanak.



A címlapfotón Scott Sibley.