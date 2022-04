Ukrajnai háború

Zaharova: a kijevi vezetés hamis híreket terjeszt az orosz kézre került ukrán atomerővekben keletkezett károkról

A kijevi vezetés hamis híreket terjeszt az orosz kézre került csernobili és zaporizzsjai atomerőműben keletkezett károkról - közölte csütörtökön Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő, akit a 360tv.ru hírportál idézett.



Zaharova az orosz külügyminisztérium honlapján megjelent közleményében hangsúlyozta, hogy a tárca videó- és fényképfelvételekkel rendelkezik, amelyek bizonyítják, hogy "alaptalanok a kijevi rezsim vádaskodásai", amelyek egyebek mellett a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) Rafael Grossi főigazgató által vezetett küldöttsége Ukrajnában tett látogatásával összefüggésben is terjednek.



Felidézte, hogy az ukrán vezetés ismételten "fosztogatásokról" számolt be a csernobili atomerőműben, illetve az Ekocentr nevű központi kutatólaboratórium területén, valamint megnövekedett sugárzási szintről az orosz csapatok ott tartózkodása idején.



"Mindemellett Kijev nem beszél arról, hogy diverzánsai elvágták az áramellátástól a létesítményt. Az áramszolgáltatás helyreállítását Oroszországnak és Fehéroroszországnak kellett elvégeznie" - ismertette Zaharova.



"A megbízható információkat a létesítmények területén uralkodó valós helyzetről nem egyszer a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségen (NAÜ) keresztül ismertettük erre a célra közzétett orosz információs körlevelekben" - tette hozzá a szóvivő.



Zaharova kiemelte, hogy a nukleáris létesítményeket az orosz csapatok azért vonták ellenőrzésük alá, hogy biztosíthassák védelmüket a térségben zajló "különleges katonai művelet" idején. Hozzátette: ezen felül attól tartottak, hogy ukrán harcosok hatolnak be az atomerőművekbe, ahogy az március 4-én történt a zaporizzsjai atomerőműnél.



Közölte, hogy a csernobili atomerőmű ellenőrzését március 31-én átvételi jegyzőkönyv alapján adták át az orosz erők a létesítmény ukrán személyzetének. Zaharova szerint a dokumentumban az ukrán atomerőmű vezetése nem emelt semmilyen kifogást az orosz csapatok ellen.



Zaharova ugyanakkor sérelmezte, hogy az ukrán kormányerők másfél hónapon keresztül fogva tartották az orosz Roszatom állami atomenergetikai konszern négy alkalmazottját, és keményen bánt velük az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU). Hozzátette, hogy a négy szakembert fogolycsere útján sikerült kiszabadítani.



Grossi, a csernobili atomerőműben tett látogatása után tartott bécsi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy bár megemelkedett, de nem lépte túl a megengedett határértéket a radioaktivitás mértéke az orosz csapatok által helyben elvégzett földmunkák nyomán.