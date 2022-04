Ukrajnai háború

Oroszország Kanada kormányfőjének és külügyminiszterének is megtiltotta a beutazást

Közzétett az orosz külügyminisztérium csütörtökön egy csaknem hatszáz kanadai állampolgár - köztük a miniszterelnök és a külügyminiszter - nevét tartalmazó a listát, akiknek megtorló intézkedésként, megtiltották az Oroszországba való belépést.



A listán 592 politikus, kormánytisztviselő és mások szerepelnek, köztük Justin Trudeau kanadai miniszterelnök és Mélanie Joly külügyminiszter is. A moszkvai diplomáciai tárca hangsúlyozta, hogy az orosz fél "a szankciókat kényszerből és kizárólag Kanada vezetésének ellenséges cselekedeteire válaszul vezeti be".



A közlemény szerint Oroszország kölcsönös tiszteleten alapuló, jószomszédi kapcsolatokra törekszik a kanadai néppel, és felszólítja az ottawai hatóságokat, hogy hagyjanak fel a ruszofób irányvonallal, amely "megfosztja az országot külpolitikai függetlenségétől, és nem szolgálja nemzeti érdekeit".



Moszkva korábban, a viszonosság alapján, több száz amerikai és brit politikussal, közéleti személyiséggel és újságíróval szemben léptetett életbe hasonló intézkedést, beleértve ezen országok csúcsvezetését is.