Koronavírus-járvány

Olaszországban június közepéig kötelező marad a maszkhasználat zárt térben

A tömegközlekedési eszközökön, a mozikban, színházakban, diszkókban fenntartják a maszk kötelező használatát Olaszországban egészen június 15-ig - jelentette be Roberto Speranza olasz egészségügyi miniszter csütörtökön.



Speranza hangoztatta, hogy május elsejétől eltörlik az összes járványkorlátozást, egyedül egyes zárt helyeken marad kötelező a maszkviselés. A miniszter a rendelkezést az esti órákban írja alá.



A korlátozások eltörlése mindenekelőtt azt jelenti, hogy vasárnaptól már semmilyen oltási vagy védettségi igazolásra nem lesz szükség. Kivételt a kórházak, más egészségügyi intézmények és idősotthonok jelentenek, melyekben december 31-ig fenntartják a az oltási kötelezettséget ellátottak, dolgozók és látogatók számára is.



Május elsejétől Olaszország "szabad lesz, de ez nem azt jelenti, hogy vége a pandémiának" - tette hozzá az egészségügyi tárca vezetője.



Május elsejétől nem kötelező többé a maszkhasználat az üzletekben, sem az eladók, sem a vásárlók számára.



Mást zárt terekben június 15-ig fenntartják az FFP2 típusú maszkok viselésének kötelezettségét, ami a városi és a hosszú távú közlekedési eszközökre vonatkozik, a mozikra, színházakra, szórakozóhelyekre, valamint zárt térben rendezett sporteseményekre. A diszkókban is fenntartják a maszkviselési kötelezettséget, de tánc közben le lehet venni.



A munkahelyeken a maszk viselése nem kötelező, de "erősen ajánlott" - tette hozzá Andrea Costa egészségügyi államtitkár. Kivételt a kórházak, egészségügyi intézetek, idősotthonok képviselnek, melyekben mindenki számára kötelező marad a maszkok viselése.



Tavaly május elején Olaszország zárlat alatt volt, ami június első hetéig tartott. Szabadtéren a maszkviselési kötelezettséget július elsejétől törölték el, zárt térben mostanáig érvényes maradt.



Egy évvel ezelőtt április 28-án mintegy négy millió beteget tartottak számon, aki 2020 februárja óta elkapta a fertőzést. Számuk mostanra túllépte a tizenhat milliót. Tavaly ilyenkor a halottak száma valamivel több mint 118 ezer volt, most megközelíti a 164 ezret.