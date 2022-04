Ukrajnai háború

Herszon elleni ukrán rakétatámadás elhárításáról számolt be az orosz katonai szóvivő

Elhárított az orosz légvédelem egy támadást, amelyet az ukrán hadsereg szerda éjjel Tocska-U ballisztikus harcászati rakétákkal és nagyteljesítményű rakéta-sorozatvetőkkel intézett az orosz kézre került, dél-ukrajnai Herszon város lakónegyedei ellen - jelentette ki Igor Konashenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a csütörtök délelőtti hadijelentést ismertetve.



Konasenkov szerint a csapás célpontjai az Usakov sugárút melletti lakónegyedek voltak, ahol számos szociális intézmény található. A RIA Novosztyi szerda éjjel azt írta, hogy az ukránok Tocska-U és Uragan rakéták bevetésével támadták a herszoni tévéközpontot, de az orosz tévécsatornák adását átjátszó toronyban látható sérülés nem keletkezett.



A hírügynökség saját informátorára hivatkozva azt írta, hogy három Tocska-U közül kettőt sikerült elhárítani. Konasenkov csütörtökön arról számolt be, hogy a légvédelem 12 reaktív sorozatvető-lőszert és két Tocska-U-t fogott el, és az egyiknek a szilánkjai szétszóródtak a Sevcsenko parkban.



A tábornok szerint emellett lelőttek egy olyan ukrán Tocska-U rakétát is, amelynek célpontja a Harkiv megyei Izjum egyik kórháza volt, amelyben egy orosz orvosi különítmény állomásozik, valamint egy ukrán Szu-24-es harci gépet is. A tábornok szerint a rakétaerők és a tüzérség egységei az éjszaka folyamán 408 célpontra mértek csapást, köztük 18 irányítási pontra.



A légierő precíziós föld-levegő rakétákkal két előerő- és hadfelszerelés-összpontosítási területet támadott, valamint két hadianyagraktárt semmisített meg Barvinkove és Ivanivka közelében, a harcászati gépek pedig 67 katonai létesítményre mértek csapást, több mint 300 ukrán "nacionalistát" és mintegy 40 páncélozott járművet megsemmisítve.



Konasenkov szerint az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta 142 repülőgépet, 111 helikoptert, 614 drónt, 276 légvédelmi rakétarendszert, 2623 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 299 rakéta-sorozatvetőt, 1146 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 2431 különleges katonai járművet veszítettek.



A RIA Novosztyi csütörtök reggel közölte, hogy a határ menti orosz Belgorod megyében ukrán oldalról tűz alá vettek egy humanitárius segélyszállítmányt. Az incidensnek nem voltak sebesültjei.



Mihail Mizincev vezérezredes, a humanitárius reagálásért felelős orosz tárcaközi koordinációs parancsnokság és a Nemzeti Védelmi Irányító Központ vezetője a szerda éjjel kiadott tájékoztatójában azt állította, hogy az ukrán fegyveres alakulatok továbbra is erődítmények kiépítéséhez és nehézfegyverek fedezékeként használják az egészségügyi infrastruktúrát. Erre Kosztyantyinivkából és Zaporizzsjából hozott fel példát.

Arra figyelmeztetett, hogy az ukrán hadsereg információs és pszichológiai műveleti egységei ismét az orosz hadsereg lejáratására szánt "provokációt" készítettek elő, ezúttal Liszicsankban. A tábornok azt állította, hogy a város központi piacára, amelyet tévedésből tűz alá vett az 57. ukrán gépesített gyalogsági hadosztály, megrendezett fotó- és videofelvételek kedvéért gépjárműroncsokat és civilbe átöltöztetett, elesett ukrán katonákat szállítottak, és a helyszínre vittek egy nemzetközi újságírócsoportot is.



Jurij Szivoratko, a donyecki "népköztársaság" igazságügy-minisztere a Rosszija 24 hírtelevízióban csütörtökön kijelentette, hogy a Moszkva által függetlenként elismert entitás hatóságai több mint száz ukrán hadifoglyot letartóztattak a helyi lakosság ellen elkövetett bűncselekmények címén. A gyanúsítottakat bíróság elé fogják álltani.



Marija Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő a Szolovjov.LIVE online tévéműsorban kilátásba helyezte, hogy Moszkva minden intézkedésre reagálni fog, beleértve az "idióta" intézkedéseket is. A diplomata arra reagált, hogy az amerikai képviselőház elfogadott egy törvénytervezetet, amely lehetővé fogja tenni, hogy a külföldön lefoglalt orosz vagyont Ukrajna támogatására fordítsák.



Zaharova "idióta jellegűnek" nevezte azt az amerikai kezdeményezést is, hogy Oroszországot nyilvánítsák a terrorizmust támogató állammá. Felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzetközi közösség még nem adott jogi minősítést az Egyesült Államok szíriai, líbiai, iraki és egyéb beavatkozására, ezért - mint mondta - az elképzelés visszaüthet Washingtonra.