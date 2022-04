Koronavírus-járvány

Az EU felkészülést szorgalmaz a járvány következő szakaszára

Az Európai Bizottság intézkedéscsomagot terjesztett elő, hogy felkészítse az uniót és tagállamait a koronavírus-világjárvány jelenlegi szakasza problémáinak kezelésére és a következő szakaszra - közölte Sztella Kiriakídisz egészségügyért és az élelmiszer-biztonságért felelős uniós biztos szerdán.



Sztella Kiriakídisz brüsszeli sajtótájékoztatóján kiemelte, a világjárvány új szakaszában a felkészültség és a reagálás jelentősége megmarad, a koordináció pedig ismét alapvető fontosságú, az együttműködés elengedhetetlen lesz.



Mivel fenn kell tartani a készültséget és továbbra is válaszintézkedéseket kell hozni, az Európai Bizottság arra kéri a tagállamokat, hogy még az ősz előtt hozzanak intézkedéseket az éberség fenntartására, az egészségügyi felkészülés megerősítésére és válaszlépések összehangolására - mondta.



"Alapvető fontosságú, hogy a tagállamok megőrizzék az éberség és a felkészültség magas szintjét arra az esetre, ha a vírus újabb hullámaival és variánsaival kell felvennünk a harcot, hiszen a világjárvány még nem ért véget" - fogalmazott az uniós biztos.



Az Európai Bizottság a javaslat részleteit ismertető közleményében kiemelte: a koronavírus-fertőzés jelenlegi alacsonyabb szintje lehetőséget kínál a tagállamoknak arra, hogy megerősítsék járványügyi felügyeleteiket, egészségügyi rendszereiket és általános felkészültségüket a világjárványokra. A testület ezért mindenekelőtt arra kérte a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel az oltások és az emlékeztető dózisok beadását. Hozzanak létre olyan felügyeleti rendszereket, melyek már nem a koronavírusos esetek azonosításán és jelentésén, hanem megbízható és reprezentatív becsléseken alapulnak.



Az uniós bizottság azt kívánja, hogy a tagállamok fektessenek be az egészségügyi rendszerek helyreállításába, és vizsgálják meg a világjárvány szélesebb körű egészségügyi hatásait, a többi között a mentális egészségre, valamint a kezelések és az ellátás késedelmére kiterjedően. Alkalmazzanak összehangolt uniós szabályokat a szabad és biztonságos utazás biztosítására mind az EU-n belül, mind pedig nemzetközi viszonylatban. A bizottság továbbá azt kérte, hogy a tagállamok kormányai támogassák az oltóanyagok és a terápiás készítmények következő generációjának kifejlesztését, fokozzák az együttműködést a koronavírus elleni védőoltásokkal kapcsolatos akaratlan és szándékos félretájékoztatás ellen, valamint a globális szolidaritás jegyében cselekedjenek, és mozdítsák elő a beoltást a világ többi részén is.