Marco Polo útját járja végig Velencétől Pekingig egy olasz nő

Végig járja Marco Polo útját Velencétől Pekingig egy 72 éves olasz nő, aki zarándoklatát a békéért tett túrának nevezi.



Az ősi Selyemutat követve a túra 22 ezer kilométerét gyalog teszi meg Marco Polo szülőhelyétől, Velencétől 15 országon átvágva egészen Pekingig.



A The Guardian beszámolója szerint Vienna Cammarota kedden kelt útra a lagúnák városából, és 2025 decemberére tervezi a Pekingbe érkezését.



Cammarota több mint 30 éve megszállott túrázó, korábban gyalogosan bebarangolta Tibetet, Palesztinát, Izraelt, Patagóniát és Madagaszkárt is. Legutóbb Olaszország déli régióinak középkori városait járta végig.



Indulása előtt elmondta, hogy tisztában van útja nehézségeivel, a változó terepviszonyokkal és időjárási körülményekkel, amelyekkel Európában, Közel-Keleten és Ázsiában kell számolnia.



Hátizsákján kívül GoPro kamerát is visz magával, hogy felvegye utazását, továbbá egy olyan telefont amelynek applikációjával orvosa a távolból is tudja ellenőrizni egészségi állapotát.



Cammarota tervezett útvonala Észak-Olaszországból Szlovénián keresztül Horvátország, Szerbia, Bulgária, Törökország, Grúzia, Irán, Türkmenisztán, Azerbajdzsán, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Kazahsztán és Mongólia érintésével vezet Kínába. Mire megérkezik úticéljához, betölti 75. évét.



Az asszony elmondta: szeretné, ha útja során a helybeliek látnák vendégül, nem azért, hogy spóroljon, hanem azért, hogy közvetlen kapcsolatba kerülhessen az emberekkel, és ők meséljenek neki azokról az országokról, ahol éppen jár. Hozzátette: családja néha csatlakozik majd hozzá, ha egy helyen több napot is eltölt.



Cammarotát, aki a kulturális örökség megőrzésére alakult Archeoclub Italia nagykövete, elmondása szerint Johann Wolfgang von Goethe 1786-88-as olaszországi utazása és Marco Polo útja inspirálta.



Polo 1271-ben indult el 17 évesen Velencéből, és több mint két évtizedet töltött Ázsiában, bejárva a később Selyemútként elhíresült útvonalat. Utazásáról könyvet írt, amely a világ egyik legnépszerűbb olvasmánya lett.



"Goethe után Marco Polo is lenyűgözött. Szeretem a történelmet, a kultúrát és a régészetet, és azért kelek útra, hogy lássak és meséljek, de főként azért, hogy hallgassak" - mondta.



Cammarota olasz és ukrán zászlót is visz magával, és útját a békéért ajánlotta fel, kiemelve: arra törekszik, hogy "egyesítse az embereket".