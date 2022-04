Ukrajnai háború

Kijevbe látogatott a román miniszterelnök és a bukaresti képviselőház elnöke

Kijevben tett hivatalos látogatást kedden Nicolae Ciuca román miniszterelnök, aki az Ukrajnának nyújtott román támogatás bővítésének lehetőségeiről folytatott megbeszélést Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel - közölte a román kormány sajtóirodája.



A román kormányfő, akit Marcel Ciolacu képviselőházi elnök és Bogdan Aurescu külügyminiszter is elkísért, az ukrán főváros közelében található Borodjankát, és Irpinyt is felkereste. Ciuca leszögezte: Románia határozottan elítéli az Ukrajna elleni illegális, indokolatlan és ki nem provokált orosz inváziót, a civilek ellen elkövetett atrocitásokat, és a mérhetetlen pusztítást. Felidézte: Bukarest önkéntes anyagi támogatással járult hozzá ahhoz, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság szakértői kivizsgálhassák az Ukrajnában elkövetett bűncselekményeket és felelősségre vonják az elkövetőket.



A bukaresti közlemény szerint a román kormányfő kijevi vendéglátóinak beszámolt arról, hogy a háború kezdete óta 820 ezer ukrán menekült érkezett Romániába, az országban maradóknak pedig Bukarest védelmet, munkavállalási lehetőséget, ingyenes szállítást, egészségügyi ellátást biztosít. Az országban kialakított humanitárius logisztikai központ 32 nemzetközi segélyszállítmány 163 teherautójának Ukrajnába juttatását szervezte meg.



A román küldöttség Denisz Smihal ukrán miniszterelnökkel és Ruszlan Stefancsukkal, a kijevi parlament elnökével is találkozott. Megbeszéléseiken egyebek mellett az ukrán gabona- és élelmiszerexport új, Románián keresztül vezető útvonalainak bővítéséről tárgyaltak. Románia április 5-től kezdődően liberalizálta a közúti áruszállítást az ukrán fuvarozók számára és bővíti a konstancai kikötő áruforgalmi kapacitásait. A felek egyetértettek abban is, hogy új határátkelőhelyeket kell nyitni a két ország között.