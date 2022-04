USA

A bíróság megsértése miatt elítélte Donald Trumpot egy New York-i bíró

A volt amerikai elnök nem adta át Letitia James, az állam demokrata párti főügyésze által kért üzleti dokumentumokat. 2022.04.26 06:55 MTI

A bíróság megsértése miatt elítélte Donald Trumpot egy New York-i bíró hétfőn, amiért a volt amerikai elnök nem adta át Letitia James, az állam demokrata párti főügyésze által kért üzleti dokumentumokat - közölte hétfőn az amerikai sajtó.



Arthur Engoron bíró úgy döntött, hogy napi 10 000 dolláros pénzbírsággal is sújtja a volt elnököt addig, amíg eleget nem tesz a főügyész kérésének. "Trump úr, tudom, hogy ön komolyan veszi a saját dolgát, én is az enyémet. Ezennel a bíróság megsértésével vádolom és napi 10 000 dollár pénzbírságot szabok ki önre" - fogalmazott Engoron a manhattani tárgyalóteremben.



James azt vizsgálja, hogy a volt elnök vállalata, a Trump Organization elkövetett-e adócsalást, illetve szándékosan helytelenül adta-e meg a tulajdonába tartozó különböző ingatlanok értékbecslését, hogy kedvezőbb hiteleket, biztosítási díjakat és adókedvezményeket kapjon.



James azt kérte a bíróságtól, hogy ítélje el Trumpot, miután elmulasztotta a bíróság által március 31-el megszabott határidőig az iratok átadását. A volt republikánus elnök politikailag motivált "boszorkányüldözésnek" nevezte a főügyész vizsgálatát.



Alina Habba, a volt elnök ügyvédje hétfőn kijelentette: "Donald Trump nem gondolja, hogy a törvény felett áll". Az ügyvéd szerint az indítvány "helytelen és félrevezető". "Nincs egyéb dokumentum, amellyel előállhatnánk" - tette hozzá Habba, aki kiemelte, hogy az elmúlt nyolc évben, 103 - Trumphoz kötődő - szervezettel kapcsolatban több mint 6 millió dokumentumot adtak át a bíróságnak.



"Ma győzött az igazság" - ezt írta James a Twitteren közzétett közleményében. "Donald Trump évekig próbálta kijátszani a törvényt, és leállítani a törvényes vizsgálatunkat vele és cége pénzügyi ügyleteivel kapcsolatban. A mai ítélet világossá teszi: senki sem áll a törvény felett" - fogalmazott a főügyész.



Február végén váratlanul lemondott az a két ügyész, aki a manhattani kerületi ügyészség Donald Trump üzleti gyakorlatával kapcsolatos vizsgálatát vezette, miközben egy hónapig halogatta a bizonyítékok vádesküdtszék előtti bemutatását. Az ügyészek, Carey R. Dunne és Mark F. Pomerantz azt követően nyújtották be lemondásukat, hogy az új manhattani kerületi ügyész, Alvin Bragg jelezte nekik: kétségei vannak a Trump elleni ügyet illetően.



A The New York Times című amerikai liberális napilap ezt akkor úgy értelmezte, hogy Bragg "nem kötelezte el magát" az ügy folytatása mellett. A lap "megdöbbentőnek" nevezte a fejleményeket és februárban azt írta, hogy a történtek "komolyan kétségbe vonják az ügy kimenetelét".