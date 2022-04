Lengyelország

Tovább nőtt a sziléziai bányaszerencsétlenség halálos áldozatainak száma

Hatra emelkedett a halálos áldozatok száma a Jastrzebiei Széntársaság (JSW) Zofiówka bányájában az elmúlt hét végén bekövetkezett földmozgás után - közölte hétfői sajtóértekezletén Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő.



A miniszterelnök a sziléziai Bytom városban működő bányamentőközpontba látogatott, és a helyszínen rendezett sajtóértekezleten a lengyel bányászat, a sziléziai régió, valamint egész Lengyelország "fekete hetének" nevezte az elmúlt napokat.



Morawiecki ezzel a JSW két sziléziai üzemében, a Jastrzebie városban működő Zofiówka bányájában, valamint a Pawlowice községben működő Pniówek bányájában múlt héten bekövetkezett balesetekre utalt.



Közölte: már biztosan tudják, hogy nem maradt életben két vájár, aki a Zofiówka bányában a föld alatt rekedt a szombaton bekövetkezett földmozgás után.



Zofiówkában ezzel hatra emelkedett az elhunyt bányászok száma. Négy vájár után a mentők továbbra is kutatnak.



A másik, pawlowicei bányában a mentést pénteken fel kellett függeszteni, miután a tárna mélyén rekedt hét bányászt kereső mentők közül is többen megsérültek újabb föld alatti robbanások miatt. A szerdán bekövetkezett első metánrobbanásokban legalább öt ember meghalt, több sérültet a Siemianowice Slaskie városban működő, égési sérülések kezelésére szakosodott kórházba vittek.



Vasárnap este a kórház vezetése az egyik ott kezelt bányász haláláról számolt be, az intézményben jelenleg 20 pawlowicei sérültet ápolnak.



Morawiecki Bytomban ígéretet tett arra, hogy a lengyel állam gondoskodni fog a Zofiówkában és Pniówekben elhunyt bányászok családjairól. Bejelentette a két bányakatasztrófa alapos kivizsgálását is. Az eljárás megmutatja majd, hogy a történtek oka "a körülmények nagyon szerencsétlen egybeesése volt-e, vagy valamilyen mulasztás történt" - mondta a kormányfő, hozzátéve: az utóbbi esetben megfelelő következtetéseket kellene levonni.



Felidézte: a korábbi időkben, húsz évvel ezelőtt a bányakatasztrófák gyakoribbak voltak, mint manapság. A múlt heti balesetek azonban rendkívül tragikusak - fűzte hozzá. "Ez mutatja, hogy a Lengyelország energiaellátása számára szükséges bányászmunka (...) nagy kockázatokkal jár" - jelentette ki Morawiecki, és megköszönte a bányamentők áldozatos munkáját is.