Megjósolták, meddig bírja az EU orosz gáz nélkül

Megjósolták, meddig bírja az EU orosz gáz nélkül

Az ellátási zavarokat jövő télen éreznék meg az európaiak - mondta Macron, de Moszkva szerint ez az előrejelzés túl optimista.

Emmanuel Macron francia elnök pénteken arra figyelmeztetett, hogy Európa nem fogja tudni túlélni a következő telet orosz gáz nélkül. Közben Dmitrij Medvegyev volt orosz államfő még kategorikusabb volt: szerinte Európa egy hetet sem bírna ki orosz gáz nélkül.



Oroszország ukrajnai offenzívája közepette az EU egy új, hatodik szankciócsomagról tárgyal Moszkvával szemben, amely a hírek szerint az Oroszországból származó olaj- és gázimport korlátozását is magában foglalhatja. Az orosz megtorló intézkedések az Európába irányuló energiaellátást is érinthetik.



A gázszállítások esetleges visszaesését kommentálva Macron, aki vasárnap a francia elnökválasztás második fordulója előtt áll, fájdalmas figyelmeztetést adott ki.



"Ennek következményeit 2022 tavaszán és nyarán még nem fogjuk látni (feltöltöttük a készleteket), de jövő télen minden megváltozik, ha nem lesz több orosz gáz" - mondta az Ouest France pénteken megjelent interjújában.



A francia vezető, akit a felmérések szerint valószínűleg újraválasztanak, azt is világossá tette, hogy az orosz gázzal szembeni teljes embargó nem kerül szóba, mivel az EU teljes mértékben tisztában van azzal, "milyen hatalmas nehézségeket okozna".



"Ez a téma lehet, hogy felkerül majd a tárgyalóasztalra, de ma még nincs ott. A szén és az olaj ott van, a gáz nem" - mondta.



Közben Medvegyev, aki jelenleg az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese, pénteken a Telegramban kommentálta az Európai Bizottság nyilatkozatát, miszerint lehet, hogy van mód az orosz gáz rubelben történő kifizetésére anélkül, hogy a szankciókat megsértenék.



"Nagyra értékeljük európai partnereink következetességét és integritását. Különösen figyelembe véve azt a tényt, hogy a legutóbbi IMF-adatok szerint Európa legfeljebb 6 hónapig lesz képes nélkülözni a gázunkat. De ha komolyan beszélünk, még egy hetet sem fognak kibírni" - írta.



Alfred Kammer, az IMF európai részlegének igazgatója szerint az orosz gázszállítások leállítása esetén Európa hat hónapig boldogulna "az alternatív ellátásnak és a meglévő tárolók felhasználásának" köszönhetően.



"Ha azonban ez a gázlezárás a tél folyamán és hosszabb ideig tartana, akkor annak jelentős hatásai lennének" - mondta pénteken.



Csütörtökön Josep Borrel uniós csúcsdiplomata elárulta, hogy Brüsszelben nem sikerült konszenzusra jutni az orosz olaj- és gázimport teljes betiltásáról, de bizakodását fejezte ki, hogy a közeljövőben megállapodás születik.



Április elején az EU bejelentette, hogy tagjai megállapodtak az orosz szénre vonatkozó, évi 4 milliárd euróra becsült embargóról, amely augusztusban lépne életbe.