Brutális csapás várható: Kijárási tilalmat rendeltek el Kárpátalján az ortodox húsvétvasárnap éjszakájára

2022.04.23 18:34 MTI

Kijárási tilalom lesz érvényben Kárpátalján az ortodox húsvét első napjára virradó éjszaka, kijevi idő szerint szombat este 23 órától vasárnap reggel 5 óráig.



A kijárási tilalmat a Kárpátalja Megyei Védelmi Tanács rendelte el a szombaton tartott rendkívüli ülését követően, amelyen a járási katonai közigazgatások, illetve a régió vallási szervezeteinek vezetői is részt vettek - jelentette be Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője.



Az ukrán hírszerzés információi szerint az orosz erők Ukrajna-szerte rengeteg áldozattal járó provokációkat és rakétatámadásokat terveznek húsvét éjszakáján, beleértve a templomokat is. "Az ellenség célja az, hogy pánikot keltsen és destabilizálja a helyzetet" - fogalmazott a kormányzó.



Viktor Mikita elmondta, emiatt a hagyományos ételszentelést Ukrajna minden régiójában április 24-én 5 órától tartják. Kérnek mindenkit, hogy a kijárási tilalom után menjen templomba - tette hozzá.



Kárpátalján a háború kitörése óta első ízben hirdettek éjszakai kijárási tilalmat. A légiriadók az utóbbi hetekben szinte mindennaposakká váltak, azonban a Magyarországon kívül a Lengyelországgal, Szlovákiával és Romániával határos Kárpátalját mindeddig nem érte légicsapás.