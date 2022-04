Bűncselekmény

Fordulat Madeleine McCann eltűnési ügyében: meggyanúsítottak egy embert

Ez a világ legismertebb gyermekeltűnési ügye, számtalan teória látott napvilágot róla az elmúlt másfél évtizedben, de a gyermek azóta sem került elő. 2022.04.22 09:34 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A portugál ügyészség hivatalosan is meggyanúsított egy személyt Madeleine McCann eltűnésével összefüggésben, írja a BBC-re hivatkozva a 24.hu.



A gyanúsítottat nem nevezték meg, azt ugyanakkor közölték, hogy a német hatóságok kérésére cselekedtek így.



2020-ban a német rendőrség arról számolt be, hogy nyomoznak egy Christian B. nevű férfival szemben az üggyel kapcsolatban. Vádat azóta sem emeltek ellene.



Csütörtökön Faro városának ügyészsége jelentette, hogy úgynevezett arguido, azaz megnevezett gyanúsított lett egy ember a kislány eltűnésével összefüggésben. Ez az első alkalom, hogy valakit hivatalosan is meggyanúsítottak Portugáliában az ügyben azóta, hogy a kislány szüleit, Kate és Gerry McCannt tisztázták.



Május 3-án lesz 15 éve, hogy Madeleine McCann eltűnt, amikor családjával Portugáliában nyaralt. Szülei barátaikkal vacsorázott, majd mikor édesanyja visszament a szállodai szobába, ő már nem feküdt az ágyában.



Ez a világ legismertebb gyermekeltűnési ügye, számtalan teória látott napvilágot róla az elmúlt másfél évtizedben, de a gyermek azóta sem került elő.



A most meggyanúsított 45 éves Christian B. állítólag ugyanazon a helyen tartózkodott, mint a McCann család, amikor Madeleine eltűnt. Most Németországban börtönben ül egy 72 éves nő megerőszakolásáért.