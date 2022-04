Ukrajnai háború

A Facebook alapítója és az amerikai alelnök beutazási tiltólistára került Oroszországban

2022.04.21

Válaszul az Egyesült Államok által bevezetett szankciókra, Oroszországban beutazási tiltólistára került 29 amerikai felsővezető, üzletember, szakértő, újságírók, köztük Mark Zuckerberg a Facebook és anyavállalata, a Meta társalapítója és Kamala Harris amerikai alelnök.



A döntésről csütörtökön számolt be az orosz külügyminisztérium. A közlemény rámutatott, hogy a lépés válaszintézkedés arra, hogy Joe Biden amerikai elnök kormányzata orosz állampolgárok egyre szélesebb körére terjeszti ki szankcióit. Az orosz válaszintézkedések egyébként, az amerikai büntetőintézkedésekhez hasonlóan, kiterjednek több magasrangú hivatalnok házastársára is.



Biden elnök, Antony Blinken külügy- és Lloyd Austin védelmi miniszter, Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó, William Burns, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója, Mark Milley, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke, valamint mások ellen Oroszország már március 15-én szankciókat vezetett be. Az orosz diplomáciai tárca csütörtökön kilátásba helyezte a stoplista további bővítését.



Moszkva ezenkívül 61 kanadai állampolgárral szemben is szankciókat vezetett be. Oroszország figyelmeztette az ukrán fegyveres erők és nemzeti zászlóaljak "kanadai kurátorait" a felelősségre azokért a háborús bűnökért amelyeket a támogatottjaik követtek el.