Közlekedés

Romániában felavatták az első autóút egy 18 kilométeres szakaszát

Románia déli részén megnyitották a forgalom előtt csütörtökön az ország első, Pitesti és Craiova között épülő autóútjának egy 18,5 kilométeres szakaszát.



A most átadott, Bals városát elkerülő útszakasz megépítéséről szóló, áfa nélkül 661 millió lejes (49,5 milliárd forint) értékű szerződést 2018 decemberében írta alá a romániai közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) a román tulajdonban lévő Spedition UMB-vel.



Az ortodox húsvét előtt felavatott első útszakaszon kívül az építő egy-két hónapon belül a Slatina városát elkerülő, következő 21 kilométeres szakasszal is elkészül. Az Olténia és a román főváros között gyorsforgalmi összeköttetést megteremtő DX12 jelzésű autóút teljes, 121 kilométeres hosszát a szerződés szerint 2024-ben vehetik használatba az autósok, az építkezés mindenütt megkezdődött.



Romániában eddig nem létezett a 2013-ban lefektetett műszaki követelményeknek megfelelő - az autópályák 3,75 méteres sávszélességénél keskenyebb, 3,5 méteres sávokkal rendelkező, 2,5 méter széles leállósáv helyett 1,5 méteres burkolt útpadkával rendelkező - kizárólag gépjárművek által használható gyorsforgalmi autóút.



Az ország első autóútján egyelőre nem szabad - az E jelzésű országutakon is megengedett - óránként 100 kilométeres sebességet túllépni. A parlament múlt héten ugyan elfogadta azt a törvénymódosítást, amely az autóutakra érvényes sebességkorlátozást óránként 120 kilométerre emeli, a jogszabályt azonban még nem hirdette ki az államfő.



Románia tervezett gyorsforgalmi úthálózatából eddig 930 kilométernyi autópálya készült el, amelyeken óránként 130 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben és további 410 kilométeren kezdődött meg az építkezés.