Ukrajnai háború

Oroszország szerint Mariupolt elfoglalták, kivéve az Azovsztal üzemet

Mintegy 2000 ukrán fegyveres még mindig az Azovsztal acélgyárban van elzárva - közölte Szergej Sojgu védelmi miniszter Putyin elnökkel. 2022.04.21 10:39 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az orosz erők teljes egészében elfoglalták Mariupol kulcsfontosságú fekete-tengeri kikötővárost - közölte Szergej Sojgu védelmi miniszter csütörtökön Vlagyimir Putyin elnökkel. Több mint kétezer ukrán fegyveres azonban még mindig a városban lévő Azovsztal acélgyárban sáncolt be - tette hozzá.



Mariupol március eleji bekerítésekor a miniszter becslése szerint mintegy 8100 ukrán katona, külföldi zsoldosok és "nacionalista fegyveresek" - köztük a hírhedt Azov zászlóalj tagjai - maradtak bent.



Több mint 1400 fegyveres tette le a fegyvert - mondta Sojgu, hozzátéve, hogy több mint 142 ezer civilt is evakuáltak a hetek óta ostromlott városból.



Vlagyimir Putyin elnök "nem tanácsosnak" nevezte Shoigu tervét az Azovsztal üzem megrohamozásáról, és elrendelte, hogy helyette "biztonságosan zárják le" a területet, miközben a bent lévőknek újabb ajánlatot tettek arra, hogy tegyék le a fegyvert.



Sojgu elmondta, hogy az orosz erők Putyin utasítására az elmúlt két napban tűzszünetet hirdettek és naponta két órára humanitárius folyosókat nyitottak meg, hogy az Azovsztal üzemben lévők elhagyhassák azt.



Szergej Volyna, az üzemben rejtőzködő ukrán 36. tengerészgyalogos dandár parancsnoka azt állította, hogy "több száz" civil rekedt a létesítményben.



"Mintegy 90 autóbuszt és 25 mentőautót készítettünk elő számukra" - mondta Sojgu, hozzátéve, hogy kamerákat szereltek fel a területen a helyzet megfigyelésére. "Senki sem hagyta el az Azovsztal üzemet" - tette hozzá. Más területekről mintegy 100 civil élt a lehetőséggel, hogy kimenekítsék - mondta a miniszter.



Az orosz erők kiszabadították a Mariupol kikötőjében fogva tartott összes túszt is, beleértve a tengeri hajók legénységét, akiknek a kommunikációját a túszejtők elvágták - mondta Sojgu. A kikötő továbbra is le van zárva aknák jelenléte miatt - tette hozzá.