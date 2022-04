Ukrajnai háború

Ismét a megadást ajánlotta a mariupoli acélműben körülzárt ukrán erőknek az orosz hadsereg

Ismét a megadást ajánlotta az orosz védelmi minisztérium a mariupoli Azovsztal vas- és acélműben körbezárt ukrán erőknek, és biztonságot ígért, feltételül szabva, hogy szerdán közép-európai idő szerint 13 órától szüntessék be a harcot és tegyék le a fegyvert.



"Az Oroszországi Föderáció vezetése garantálja az élet, a teljes biztonság és a szakszerű orvosi ellátás biztosítását mindazoknak, akik letették a fegyvert" - közölte kedd éjjel Mihail Mizincev vezérezredes, a humanitárius reagálásért felelős orosz tárcaközi koordinációs parancsnokság és a Nemzeti Védelmi Irányító Központ vezetője



Kijelentette, hogy ukrán fegyveres egységek tagjainak és külföldi zsoldosoknak "kivétel nélkül" fegyver és lőszer nélkül kell kivonulniuk moszkvai idő szerint 14 órától (közép-európai idő szerint 13 órától) az üzem területéről.



Orosz hírügynökségek a donyecki "népi milíciára" hivatkozva kedd éjjel arról számoltak be, hogy a nap folyamán Mariupolban 120 civil jött elő "a gyár bejárata környéki pincékből". Alekszej Nyikinorov, a donyecki "népköztársaság" vezetőjének kabinetfőnöke a Pervij Kanal tévécsatornán azt mondta, hogy magából az Azovsztal üzemből a humanitárius folyosókon keresztül kedden senki sem távozott.



Mizincev tábornok közölte, hogy az üzemből kedden három humanitárius folyosót nyitottak meg azon ukrán katonák és nacionalista fegyveresek számára, akik önként letették a fegyvert. A kivonulás biztosítása érdekében az Azovsztaltól visszavont orosz és a donyecki erőknél teljes fegyvernyugvást rendeltek el.



A tábornok leszögezte: az orosz hadsereg nevében garantálja mindenki életét, aki leteszi a fegyver, és ígéretet tett a hadifoglyokkal szembeni bánásmódról szóló genfi egyezmények betartására is. Mizincev elmondta, hogy a garanciákat az ukrán féllel Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettesen keresztül közölték. A kivonulókat mindhárom evakuálási útvonal végén 30 autóbuszból és 10 mentőautóból álló gépkocsioszlop várta.



A luhanszki "népi milícia" a Telegram-csatornáján kedd éjjel közölte, hogy erői a Donyec-medencei támadó művelet részeként ellenőrzésük alá vonták Kreminna várost. Igor Konasenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője már korábban bejelentette, hogy blokád alá vették a település északi és Metolkine keleti külterületét Szjevjerodonyeck és Liszicsanszk közelében.