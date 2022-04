Ukrajnai háború

Zelenszkij szerint az orosz talán a világ legbarbárabb és legembertelenebb hadserege

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kedd esti beszédében azt mondta, fokozták az orosz csapatok a Harkivra, Donbaszra és Dnyipro környékére irányuló tűzerőt - írja a Telex.



"Mariupolban továbbra is a lehető legsúlyosabb a helyzet. Az orosz hadsereg gátolja a humanitárius folyosók megszervezését és emberek megmentésére irányuló erőfeszítéseket. Az agresszor folytatja a helyi lakosok deportálását. Több tízezer mariupoli lakosról nem tudni, hová telepítették őket át az oroszok által ellenőrzött területekre. A fogolycsereigényre nem reagál Oroszország - mondta Zelenszkij.



"Az orosz hadsereg ebben a háborúban örökre beírja magát a történelembe a világ talán legbarbárabb és legembertelenebb hadseregeként. A civilek célzott gyilkolása, a lakónegyedek és a polgári infrastruktúra lerombolása, a legpusztítóbb, akár nemzetközileg tiltott fegyverek használata is az orosz hadsereget jellemzi" - így Zelenszkij.



"Az emberek Ukrajna minden régiójában támogatják az ukrán nemzeti egységet, az államiságunkat. Hálás vagyok az ideiglenesen megszállt Herszon, Kahovka, Melitopol és minden más település lakosainak, hogy nem kollaborálnak a megszállókkal. Minél elvhűbbek vagyunk, annál előbb tér vissza a normális élet" - jelentette ki.



Zelenszkij szólt arról is, hogy beszélt az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel Ukrajna védelmi, pénzügyi és humanitárius szükségleteiről. Arról is szót váltott a két politikus, hogy Ukrajna európai integrációja a lehető leggyorsabb legyen.