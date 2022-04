Élvezeti célra

Néhány száz svájci kísérletképpen legálisan vásárolhat kannabiszt a patikákban

Engedélyezik a svájci Bázel néhány száz lakójának, hogy a nyár végétől átmeneti ideig legálisan vásároljon élvezeti célra kannabiszt. 2022.04.20 07:13 MTI

Svájcban már tavaly májusban elvi engedélyt adtak a hasonló korlátozott idejű kísérletekre, de a bázeli az első konkrét projekt, amely elnyerte kedden a Szövetségi Egészségügyi Hivatal engedélyét.



A hatóság szerint a kísérlet célja olyan "alternatív szabályozási formák" - köztük az ellenőrzött gyógyszertári értékesítés - kipróbálása, amelyek egy jövőbeni szabályozás alapját képezhetik.



Svájcban jelenleg tilos a kannabisz termesztése, importja, előállítása és értékesítése, ennek ellenére ez a legelterjedtebb tiltott szer az országban, a kannabisz feketepiaca virágzik, és felmérések szerint a svájciak többsége is helyesli, hogy új módon közelítsék meg a kérdést - közölte a hatóság.



A bázeli projekt a nyár végétől indul az önkormányzat, a Bázeli Egyetem és az Egyetemi Pszichiátriai Klinika részvételével. Négyszáz résztvevő különböző kannabisztermékeket, például szárított kannabiszvirágot vagy hasist vásárolhat két és fél éven át a város patikáiban, és rendszeresen kikérdezik őket arról, hogy milyen hatást gyakorol e termékek fogyasztása fizikai és lelki egészségükre. Leginkább arra kíváncsiak, változnak-e a fogyasztási szokások, ha legálisan lehet hozzájutni a kannabiszhoz.



A projektben való részvételre olyan felnőtt bázeli lakosok jelentkezhetnek, akik már most is rendszeres marihuánafogyasztók. A résztvevők, akiket még nem választottak ki, nem adhatják tovább másnak a legálisan vásárolt drogot, a tilalom többszörös megsértőit kizárják a projektből.



A kannabiszt a kísérleti projekthez a Pure Production svájci cég szállítja, amely kutatási célból felmentést kapott a kábítószertilalom hatálya alól.