Újabb lövöldözés a brüsszeli Molenbeekben, egy férfi meghalt

Újabb lövöldözés történt a belga főváros, Brüsszel, Molenbeek nevű negyedében hétfőn, egy 20 éves férfi életét vesztette - jelentette a The Brussels Times hírportál kedden.



A hírportál szerint szeptember óta ez a kilencedik, rendőrség által vizsgált ilyen incidens a Brüsszel északnyugati részén fekvő városrészben.



A rendőrséget este kilenc óra körül hívták a tett helyszínére, ahol súlyosan megsebesült fiatalembert találtak, aki kórházba szállítás előtt életét vesztette. A kerületi rendőrség szerint a férfi egy gépjárműben tartózkodott, amikor a lövés érte. Az ügyészség gyilkossági ügyben nyomoz.



Az RTBF hírcsatorna információi szerint a hatóságok luxemburgi rendszámú járművet keresnek, és további szemtanúk jelentkezését várják. A Sudinfo nevű, francia nyelvű hírportál kedden az írta: a bűncselekmény valószínűleg a kábítószer-kereskedelemben tevékenykedő rivális bandák közötti vitákkal függ össze.



A The Brussels Times rámutatott: a tett helyszínén, ugyanabban utcában, a múlt héten hasonló eset történt.

Je me suis receuilli sur le lieu du meurtre qui a coûté la vie à Dion hier soir à Molenbeek ! C'est un jeune albanais très apprécié et fort respecté de toutes et tous ! Je me joins à la douleur et à la grande tristesse de la famille ! 🤧 pic.twitter.com/YiRhPB4lOn