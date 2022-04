Terrorizmus

Az Iszlám Állam azt üzeni a terroristáinak, hogy használják ki az ukrán válságot a Nyugat elleni támadásra

Az Iszlám Állam (IS, korábban ISIS/ISIL) terrorcsoport arra szólította fel tagjait és támogatóit, hogy folytassanak dzsihádot Európa és Izrael ellen, amíg a Nyugat figyelmét eltereli az ukrajnai helyzet - derül ki egy online közzétett üzenetből, amelyet a Times hétfőn idézett.



A dzsihadistáknak akkor kell lecsapniuk, amikor a csoport által "keresztes lovagoknak" tartott személyek egymás ellen harcolnak - mondta az IS új szóvivője, Omar al-Muhajir az üzenetben, amelyet az iszlám szent hónapja, a ramadán idejére tettek közzé.



A terrorcsoport szócsöve felszólította követőit, hogy fegyverkezzenek fel, és bosszúhadjáratra szólított fel Abu Ibrahim al Hashimi al Qurayshi vezető haláláért - bár őt állítólag az év elején egy amerikai rajtaütés során ölték meg, nem európaiak vagy izraeliek.



Míg Nyugat-Európát az ukrán konfliktus foglalkoztatja - és az is, hogy ez mit jelent az energiaellátás szempontjából -, addig Izrael nagyrészt kimaradt a konfliktusból.



Ugyanakkor fokozta a palesztinok elleni támadásokat, gyakori rajtaütéseket hajtott végre Ciszjordániában az ISIS-szimpatizánsok által elkövetett két terrortámadást követően. Az erőszakhullám az izraeli rendőrség és a palesztinok közötti összecsapásban csúcsosodott ki pénteken az al-Aksza mecsetnél, amelyben több mint 150 palesztin megsebesült.



Bár a felvételen szó esett Jeruzsálem "felszabadításáról" egy kalifátus létrehozásával - ami a csoport egyik kedvenc beszédtémája -, a Times által idézett szakértők már nem hiszik, hogy az ISIS képes lenne nagyobb külföldi akciókat végrehajtani. Az al-Bagdadi megölésével 2019-ben Donald Trump akkori amerikai elnök hivatalosan legyőzöttnek nyilvánította a csoportot, amely a szíriai hadsereg, Oroszország, Irán és az Egyesült Államok által vívott többéves harcok után viszonylag kis területre szorult vissza Szíriában, ahol egykor jelentős területeket birtokolt.



A csoport egy ISIS-K nevű ága azonban öngyilkos merényletet hajtott végre az afganisztáni Kabul repülőterén, miközben az Egyesült Államok arra törekedett, hogy evakuálja katonáit, és 20 év háború után elhagyja az országot. Európában több támadást is az ISIS-szimpatizánsoknak tulajdonítottak, köztük David Amess brit parlamenti képviselő brutális meggyilkolását.