Koronavírus/Ukrajnai háború

Lengyelország nem fogad több vakcinát a Pfizertől

Lengyelország arról tájékoztatta az Európai Bizottságot (EB) és a Pfizer céget, hogy az ukrajnai háború miatt is keletkezett vis major helyzetre tekintettel nem fogad több Covid-19 elleni vakcinát, és nem is fizet értük - közölte kedden Adam Niedzielski lengyel egészségügyi miniszter.



A miniszter a TVN24 lengyel kereskedelmi hírtelevízióban kommentálta azt, hogy a lengyelországi vakcinakészletek jóval meghaladják az oltakozási szükségleteket.



Felidézte: az utóbbi időben a többletvakcinából mintegy 30 millió adagot adtak el, illetve adományoztak harmadik országoknak. A globális járványhelyzet javulása miatt jelenleg azonban világszerte csökkentek a szükségletek - tette hozzá.



Varsó azt kérte a vakcinabeszerzési szerződéseket az uniós tagállamok nevében megkötő Európai Bizottságtól (EB), valamint a fő oltóanyaggyártóktól, hogy a legközelebbi időre, 2023 végéig tervezett jelentős mennyiségű vakcina-szállítmányokat hosszabb, például tízéves időszakra osszák el.



A szállítmányokról szóló szerződés a járvány idején, válságos helyzetben jött létre, most azonban, amikor a lengyel kormány az ukrajnai menekültáradattal összefüggő pénzügyi feszültségekkel szembesül, a vakcinagyártók részéről "teljes rugalmassághiány" tapasztalható - szögezte le Niedzielski.



Varsó az EB-vel és a Pfizerrel a szerződés rugalmasabbá tételéről tárgyalva azzal érvelt, hogy Lengyelországnak jelenleg rendkívüli eszközökre van szüksége, mivel segíti az ukrajnai menekülteket - mondta el Niedzielski.



Közölte: a múlt hét végén Lengyelország, hivatkozva a vis major helyzetre, arról tájékoztatta az Európai Bizottságot és a fő lengyelországi vakcinaszállítót, a Pfizert, hogy elutasítja az oltóanyag további befogadását, valamint a fizetést is az elutasított szállítmányokért.



"Ennek következménye jogi konfliktus lesz" - fűzte hozzá a miniszter. Mint mondta: Lengyelország a maga részéről nem bonthatja fel a Pfizerrel kötött, 2023 végéig 6 milliárd zlotyra (486,3 milliárd forint) szóló szerződést, mert nem közvetlen szerződéskötő fél, hiszen a tagállamok nevében az Európai Bizottság járt el.



Niedzielski kilátásba helyezte, hogy a szállítási feltételek módosításáról más vakcinagyártókkal is egyeztetnek.



Közölte továbbá: 11 más állammal együtt azt kérte ez EB-től, hogy a menekülteket befogadó európai országok külön, a befogadottak egészségügyi ellátását biztosító alapból merítsenek.



A mintegy 38 millió lakosú Lengyelországban eddig több mint 22,4 millió ember részesült teljes oltásban. Térítésmentes oltásban részesülhetnek az ukrajnai menekültek is. Niedzielski a múlt héten megerősítette: kutatások szerint az oltás, illetve a vírusfertőzés nyomán a lengyel lakosság mintegy 95 százalékának szervezetében alakult ki immunitás a koronavírus ellen.