Sokat tudott? Lelőtte 13 éves kislányát, feleségét, majd öngyilkos lett a Gazprombank volt alelnöke

oszkvában 2022. április 18-án kettős gyilkosság és öngyilkosság történt. Az előzetes információk szerint a Gazprombank volt alelnöke, Vlagyiszlav Avaev lelőtte feleségét és lányát, mielőtt öngyilkosságot követett el.



A holttesteket az áldozatok egyik rokona találta meg, aki telefonon nem tudta elérni őket. A nő aggódott, és úgy döntött, hogy meglátogatja a rokonokat. A Gazprombank volt alelnökének és feleségének, Elenának a holttestét egy szobában találta meg. A 13 éves lányuk, Maria holtteste egy másik szobában volt.



A nyomozók arra a következtetésre jutottak, hogy gyilkosságról és öngyilkosságról van szó, mert Vladislav Avaev, az elhunyt családfő kezében fegyver volt. Az eset okai egyelőre tisztázatlanok.



Az oroszok megerősítették a bankár és családja haláláról szóló információkat.



Később arról számoltak be, hogy Vlagyiszlav Avaev jogi vitában állt a feleségével lányuk, Maria nevelésének jogáért.

Gazprombank is a key bank in Kremlin's gas-for-rubles scheme