Egy amerikai diplomata szerint Putyin nem áll meg Ukrajnánál, Magyarország is célpont lehet

Robert Pearson is egyetért azzal az állásponttal, hogy Putyin az egykori Szovjetunió határaihoz akar visszatérni, amihez több európai ország feletti ellenőrzést kellene megszereznie.

Egy amerikai diplomata, Robert Pearson szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök egyáltalán nem biztos, hogy kizárólag egy Ukrajna elleni háborúban gondolkodik, hanem olyan nagyhatalmi tervei lehetnek, amelyek során más országokba, köztük akár NATO-tagállamokba is behatolhat csapataival. Pearson is osztja azokat a gondolatokat, melyek szerint Putyin az egykori Szovjetunió határaihoz akar visszatérni, amihez több európai ország feletti ellenőrzést kellene megszereznie - írja az Index.



"Tudjuk, hogy ha Putyin életben marad, mindent megtesz annak érdekében, hogy minél messzebbre kiterjessze az orosz katonai jelenlétet Nyugaton. Arra fogja ösztönözni Minszket, hogy alárendelje magát Moszkvának, és félig állandósítsa az orosz csapatok jelenlétét. Az orosz balti határok mentén, például Kalinyingrádban növeli állomásozó haderői számát, hogy a NATO balti államait, emellett Lengyelországot és Németországot is megfélemlítse" - mondta a diplomata a The Hillnek, aki úgy véli, hogy Oroszország lehetséges következő célpontjainak listáján nemcsak Észtország, Lettország és Litvánia szerepel, hanem Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Bulgária és Moldova is.



Pearson kiemelte, hogy Putyin érdeke egy "befagyasztott" konfliktus fenntartása Ukrajnában és a hasonló veszélyek miatt a NATO-nak egy új biztonsági rendszert kellene alakítania Európában.



"Az Oroszország elleni szankciók nem jelentik az Egyesült Államok vagy a Szövetség győzelmét, ha nem motiválják Putyint csapatainak Ukrajnából való kivonására. Ebben az esetben Európának és az Egyesült Államoknak meg kell értenie, hogy nem elég védekeznie" - zárta Pearson, akinek nyilatkozatát az Unian ukrán hírügynökség is közzétette.