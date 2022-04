Gyilkosság

Rejtélyes gyilkosság: csinos magyar nő holtteste New Yorkban egy sporttáskában

Gaál Orsolya holttestét szombaton nem sokkal reggel 8 óra után fedezte fel a kutyáit sétáltató Glenn Van Nostrand, aki azonnal hívta a 911-et.



A magyar származású nő 51 éves volt. A férje, Howard Klein nem volt a városban, amikor megölték. A nyomozók szerint az asszony holtteste ép volt, nem volt feldarabolva.



A sporttáskát a New York-i Queensben, a Metropolitan Avenue és a Forest Park Drive közelében vette észre a férfi, akit két kutyája vitt a holttesthez. Az állatok segítettek a nyomozóknak a friss vérnyomokat felkutatni, amelyek egészen a nő otthonáig vezettek, ahol 13 éves fiát egyedül találták a hatóságok.



A tinédzser nem tudta, hol van az anyja. A szomszédok a New York Postnak elmondták, hogy bilincsben vezették el a gyereket. Kihallgatták, majd elengedték.



Közben a nő férje, Howard Klein és 17 éves fiuk az államon kívül tartózkodtak. A férfi a Michigani Egyetemre járt, ahol állítólag a nagyobbik fiával volt épp az incidens idején.



Szilveszterkor Gaál Orsolya egy fotót posztolt a családjáról a következő felirattal: "Boldog új évet kívánok minden kedves barátomnak és családomnak! Remélve, hogy 2022 egy nagyszerű év lesz!"



A környékbeli szomszédokat felzaklatta az eset. "Rosszul vagyok" - mondta Mara Newman a New York Postnak. "Nem érzem magam biztonságban. Nem fogok itt sétálni éjszaka. Nem tudom elhinni, hogy egy... holttestet dobtak az út szélére".



Van Nostrand is "sokkolónak" nevezte a felfedezést, és azt mondta a Postnak: "Megszakad a szívem, bárki is volt az áldozat."



Gaál Orsolya Magyarországon tanult. Facebook-profilja szerint a Budapest Business School Nemzetközi Menedzsment és Üzleti Főiskolára járt.