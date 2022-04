Háború

Dicsőség Ukrajnának feliratot festettek a varsói orosz nagykövetség elé - videó

Ha Oroszország varsói nagykövetségének dolgozói kinéznek az ablakon, akkor mostantól a "Dicsőség Ukrajnának!" feliratot olvashatják óriási betűkkel a járdára festve az ukrán kék-sárga nemzeti színekben. 2022.04.17 09:47 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Chodnik na ul. Belwederskiej, przed ambasad? Rosji. 🙂 pic.twitter.com/lR44jSV4xP — Zbyszek Bogusz (@zby_bog_usz) April 12, 2022

A varsói orosz nagykövetség előtti járdára nagy sárga és kék betűkkel a "Слава Україні!", vagyis a "Slava Ukraini", azaz "Dicsőség Ukrajnának" népszerű nemzeti köszöntést festették fel.



A felirat a Free Ukraine Gallery (Szabad Ukrajna Kiállítás) művészeti kezdeményezés része, amely a háború befejezésére szólít fel. A lengyel főváros tanácsosai jóváhagyták, és a varsói városháza kulturális osztálya, valamint a Stołeczna Estrada kulturális intézet szervezi.



A kiállítás, amelyet április 13-án mutattak be a Belwederska utcai orosz nagykövetség előtt, két elemből áll - számolt be a Lengyel Sajtóügynökség (PAP). A nagykövetség bejáratával szemben lévő járdára festett szavak mellett "az orosz agresszió befejezésére felszólító és a konfliktus áldozatainak szenvedését bemutató" street art műveket is kiállítanak.



Petíciót és hivatalos kérelmet is benyújtottak, hogy a nagykövetség címét változtassák meg Ukrajna védelmezői 2022 utcára, anélkül, hogy a Belwederska utca nevét megváltoztatnák, amely a Belweder-palotáról kapta a nevét.



Hasonló javaslat született a krakkói Plac Biskupia (Püspök tér) nevének megváltoztatására is, ahol az orosz konzulátus található.

Galeria Wolna Ukraina przed ambasad? imperium zła.

Слава Україні❗#StandWithUkraine 🇺🇦🇵🇱 pic.twitter.com/HQ0LIyX1D1 — Sławomir Potapowicz 🇵🇱 🇪🇺 (@S_Potapowicz) April 13, 2022