Háború

Azt mondják a németeknek, ha lehet, ne meleg vízben zuhanyozzanak

A németeket a gázmegtakarítás érdekében a forró zuhanyzás csökkentésére szólítják fel. Sőt, ha van rá mód, ne is fürödjenek, és fűtés helyett öltözzenek fel jól. 2022.04.16 18:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A németeknek azt tanácsolják, hogy kétszer is gondolják meg a forró zuhanyozást, ha a hatóságok úgy döntenek, hogy embargót vezetnek be az orosz földgázra Moszkva ukrajnai katonai művelete közepette.



"Fel kell majd tenniük maguknak a kérdést, hogy valóban szükségük van-e a hét minden napján forró zuhanyra - gázfűtés mellett" - mondta Klaus Müller, a német szövetségi hálózati ügynökség vezetője az n-tv-nek adott interjúban.



Müller szerint ha Németország leállítja az Oroszországból érkező szállítást, akkor az ország gázkészletei legfeljebb nyár végéig, de legkésőbb ősz elejéig tartanak ki.



"De akkor a tárolók üresek lesznek. És nem szeretnénk, ha tél előtt ilyen helyzet állna elő" - mondta a tisztviselő.



Miközben egyre nagyobb nyomás nehezedik az EU-ra, hogy az orosz energiahordozókat hozzáadja az Ukrajnával kapcsolatos szankciók listájához, Németország a múlt hónapban vészhelyzeti tervet indított el a gázellátás kezelésére, ami energiaadagolással és a háztartások és a kritikus infrastruktúrák, például a kórházak, a gyógyszergyártók és az élelmiszertermelők prioritásainak meghatározásával járhat. A Die Zeit című lapnak adott interjújában Müller a hét elején arra is figyelmeztette a polgárokat, hogy ne vegyék természetesnek ezt a tervet, és kezdjék el a háztartási luxuscikkek leépítését.



A múlt héten az EU új szankciócsomagot hagyott jóvá Oroszországgal szemben, beleértve a szénimport augusztusban kezdődő betiltását. Németország fokozta erőfeszítéseit az orosz szállítások csökkentésére, de Berlin szerint 2024 nyaráig is eltarthat, amíg teljesen megszűnik az orosz energiától való függés. Az orosz olaj jelenleg a német import 25%-át teszi ki, szemben a február eleji 35%-kal. A gázimport szintén 40%-ra csökkent a korábbi 55%-ról. Az orosz kőszénimport a felére, 25%-ra csökkent.