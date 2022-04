Háború

Miért veti be Putyin a félelmetes Terminator-2 orosz tankokat Ukrajnában? - videó

Az orosz felhasználók által a közösségi médiában közzétett pár napos felvételek a Terminator-2 kódnevű, fejlett és félelmetes orosz harckocsik vasúti szállításáról árulkodnak, és úgy tűnik, hogy azokat az Ukrajnával északkeleti határon fekvő Brjanszk térségében látták.



Több elemző úgy véli, hogy ezeket az új harckocsikat várhatóan az ukrajnai háború közelgő katonai műveleteiben vetik majd be, ahol megkapják a "tűzkeresztséget", mivel néhány hónapja fejezték be az utolsó teszteket.



A Terminator-2 egy többcélú nehéz páncélozott harcjármű, amely erős fegyverzettel, tűzerővel és fejlett tüzérségi eszközökkel, valamint nagyfokú manőverezőképességgel rendelkezik, ami lehetővé teszi számára a nehéz taktikai manőverek végrehajtását is. Ezek a fegyverrendszerek alkalmassá teszik a könnyű páncélozott célpontok, harckocsik és harcjárművek, gyalogsági erők hatékony leküzdésére, és képes a harctéri légvédelmi rendszerekkel együtt működni az ellenséges helikopterek és drónok ellen.



A Terminátort arra is tervezték, hogy tűzvédelmi támogatást nyújtson, és semlegesítse a hordozható páncéltörő rakétarendszerekkel felszerelt ellenséges csoportokat városi környezetben. Mégis érdemes megjegyezni, hogy a harckocsi háromfős legénysége védve van a biológiai fegyverek támadása ellen a T-72-es harckocsi "alvázára" integrált, nagy védelmet nyújtó védőpáncélzatnak köszönhetően.

BMPT "Terminator" photographiés dans la région de Bryansk en route vers l'Ukraine.



Combien sont réellement en service aujourd'hui en Russie ? 🤔 pic.twitter.com/ucMG4GLj10 — Ananke Group (@AnankeGroup) April 11, 2022

Továbbfejlesztett változat

Az orosz UralVagonZavod gépgyártó vállalat, amely a Rostec állami vállalat része, végezte a Terminator harckocsitámogató harcjárművek sorozatszállítását az Orosz Fegyveres Erők számára. A közelmúltban lezajlott helyi háborúk és fegyveres konfliktusok során kiderült, hogy a sűrű városi területeken és a zord terepen működő páncélozott harcjárművek különösen sebezhetőek a páncéltörő rakétavetőkkel (RPG) és a páncéltörő irányított rakétákkal (ATGM) szemben. Ennek az aggodalomnak a kezelésére az UralVagonZavod tervezőmérnökei kifejlesztettek egy speciális harckocsitámogató harcjárművet, amely megvédi a harckocsikat az RPG-kkel és ATGM-ekkel felszerelt ellenséges harcosoktól.



A gépet úgy tervezték, hogy a harckocsik mellett, egyetlen taktikai alakzatban tevékenykedjen, és a rájuk veszélyt jelentő ellenséges csapatokat likvidálja, valamint egyéb célpontokat támadjon. A Terminator-2 néven ismert harckocsitámogató harcjármű a T-72-es fő harckocsin alapul. Ez a jármű az első generációs BMPT Terminator továbbfejlesztése.



A 44 tonna tömegű BMPT-72 Terminator-2 két 30 mm-es 2A42 gépágyúval van felfegyverezve, amelyek 850 lőszernyi munícióval, egy 7,62 mm-es PKTM Kalasnyikov harckocsi géppuskával (2100 lövés), valamint egy lézervezérlésű Ataka-T páncéltörő rakétarendszerrel. Ez utóbbi tandem robbanófejjel ellátott páncéltörő irányított rakétákból (9M120-1) és általános célú robbanófejjel ellátott páncéltörő irányított rakétákból (9M120-1F) áll.



A Terminator-2 első iterációjához képest az új jármű csak háromfőnyi személyzetet igényel.

Nem volt könnyű a Terminátornak elfoglalnia a helyét az orosz fegyveres erőkben, és tömeggéppé válnia. Az eredeti tesztek már 2007-ben megkezdődtek, de a hadsereg nem tudta eldönteni, hogy pontosan hogyan és milyen körülmények között használják majd az új járművet. Ráadásul az orosz védelmi minisztérium felsővezetése között sokáig nem volt konszenzus a projektet illetően - és, hogy igazságosak legyünk, a hadsereg vonakodása érthető volt.



A szíriai orosz katonai művelet volt az, amely a Terminátort elismertette. Az új járművek közül többet is a harci zónába küldtek, ahol a fegyveres erők rendkívül hatékony kiegészítőjének bizonyultak. Azonban nem harckocsitámogató harcjárművekként használták őket - elvégre Szíriában nem volt nagyszabású harckocsiháború -, hanem jól páncélozott nehézgyalogsági harcjárművekként.



A Terminator-2 gyártói tanulmányozták a gép szíriai teljesítményét, és az elemzések alapján módosították a konstrukciót.



Végül 2018-ban az orosz védelmi miniszter utasítására állították szolgálatba a harckocsitámogató harcjárművet.



Először is, a harckocsitámogató harcjárművek mostantól egy taktikai alakzatban tudnak harckocsikkal együtt tevékenykedni. Korábban az orosz fegyveres erők nem rendelkeztek olyan támogató harcjárművel, amelynek védekezőképessége és tartóssága a harckocsikéval egyenrangú lenne; a szárazföldi erők katonai kézikönyvei azt javasolták, hogy a gyalogsági harcjárműveket (amelyek képesek a harckocsiegységek tűztámogatására) 100-200 méteres távolságban, a harckocsialakzat mögött mozgassák. Az új támogató jármű "társul" a harckocsival, és elsősorban arra szolgál, hogy kiiktassa a páncéltörő képességekkel felszerelt ellenséget, így a harckocsinak lehetősége nyílik arra, hogy a páncélozott célok megsemmisítésére összpontosítson.



Tekintettel a hordozható páncéltörő fegyverek elterjedtségére a modern gyalogsági egységekben és még az illegális katonai csoportokban is, az ellenséges erők elleni harc és semlegesítés ma már a járműtípusok kombinációját igényli.

Különböző taktikákat dolgoztak ki a harckocsikkal együtt működő harckocsitámogató harcjárművekre: támadásra és védekezésre, mozgásban a várható ellenséges támadással, valamint önállóan taktikai védelemre és előőrsök támogatására használhatók.



Tanácsos a harckocsik és a támogató harcjárművek közös kiképzését és csapatgyakorlatokat végezni, mielőtt valódi harcba küldenék őket.



Az egy harckocsizászlóaljból és egy század támogató harcjárműből álló zászlóalj-taktikai csoportok harci hatékonysága várhatóan mintegy 15-25%-kal nő a harc típusától függően.



A fennmaradó megoldandó kérdés a harckocsik személyzetének felkészítését szolgáló képzési segédeszközök és felszerelések, valamint a javítások elvégzéséhez szükséges SPTA (pótalkatrészek, szerszámok és tartozékok) készletek szállítása.

Az UralVagonZavod a Szovjetunió, majd később Oroszország által a harci támogató járművek tekintetében felhalmozott széleskörű tapasztalatokra és kutatásokra támaszkodva folytatja a munkát a projekten - az AU-220M Baikal nevű új modell várhatóan az Armata platformon alapul majd (pilóta nélküli harci modullal), és egy 57 mm-es 2A91-es gépágyút hordoz.



Ez utóbbi egy távirányítású tüzérségi löveg, amelyet korszerűsített és fejlett páncélozott járművekre lehet felszerelni, hogy növelje azok hatékonyságát a harcban. Páncéltörő tulajdonságainak köszönhetően az 57 mm-es ágyú (2A91) képes semlegesíteni a legtöbb létező páncélozott gépet - emellett többféle, különböző típusú páncélozott célpontok ellen hasznos lövedékkel is rendelkezik.



Ami a most már sorozatgyártott Terminator-2-t illeti, a jármű hatékony a potenciális ellenség erődítményei, hordozható páncéltörő gránát- és rakétavetőket hordozó gyalogság, harckocsik, IFV-k és más páncélozott célok ellen.