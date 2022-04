Románia-hadsereg

Románia felfüggeszti a MIG-21 Lancer harci gépek használatát a sorozatos műszaki problémák miatt

Daniel Petrescu román vezérkari főnök felfüggesztette a román légierő kötelékében levő MIG-21 Lancer harci gépek használatát, miután az elmúlt években több repülő is műszaki meghibásodás miatt lezuhant vagy kényszerleszállást hajtott végre - közölte pénteken a román védelmi minisztérium.



A bukaresti szaktárca közleménye szerint a felfüggesztés időszaka alatt a román légierő az F-16-os harci gépeket fogja használni, amelyeket támogatni fognak a NATO-nak az Air Policing fedőnevű légtérvédelmi missziója keretében Romániában szolgálatot teljesítő gépei.



A közlemény szerint ezzel egy időben elrendelték az újabb F-16-os harci gépek beszerzési eljárásának felgyorsítását. Bukarest 32 ilyen repülőt akar vásárolni Norvégiától.



Romániának három - egyenként 16 gépből álló - repülőrajra van szüksége, hogy felügyelje saját légterének biztonságát, eddig azonban csak 16 használt, új hajtóművel és elektronikával, korszerű fegyverzettel felszerelt F-16-os Fighting Falcont sikerült beszereznie Portugáliától. A Norvégiától megvásárolni tervezett további 32 géppel együtt lenne meg a szükséges három repülőraj. A tranzakciót jóváhagyó törvénytervezetet a román parlamentben hamarosan napirendre tűzik - olvasható a közleményben.



Románia minimum 10 évig akarja használni az F16-os gépeket, amelyek átmenetet képeznek az F-35-ös, ötödik generációs harci gépek felé. Ez utóbbiak megvásárlási szándékát Klaus Iohannis román elnök jelentette be február elején. Az államfő akkor hangsúlyozta, hogy a román légierő korszerűsítése nem áll le az F16-osoknál.



A légtéri járőrözésből eddig a román légierő izraeli segítséggel felújított, orosz gyártmányú MiG-21 típusú vadászgépei is kivették a részüket. A korábban 110 vadászgépből álló flottában mára körülbelül 30-40 harcképes gép maradt. Legutóbb március elején zuhant le egy MIG-21-es, az utóbbi 25 évben pedig több mint húsz hajtott végre kényszerleszállást vagy zuhant le.