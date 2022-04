Migráció

Holland ombudsman: elfogadhatatlan körülmények között élnek a menekültközpontban tartózkodó gyerekek

Hollandia legnagyobb befogadólétesítményében, a gronenigeni tartományban található Ter Apel-i menekültközpontban elfogadhatatlan körülmények között élnek a gyerekek - írta pénteken a DutchNews hírportál Margrite Kalverboer holland gyermekjogi ombudsman nyilatkozatára hivatkozva.



A gyermekjogi biztos az NRC Handelsblad napilapnak adott interjút, amelyben közölte: a menekültközpontban azzal szembesült, hogy az ott tartózkodó gyerekeket mentálisan elhanyagolják, ami további traumákhoz vezethet, és súlyosbítja helyzetüket. Kalverboer elmondta, hogy különösen aggódik a táborban élő mintegy 113, kísérő nélküli kiskorú miatt, akik nem részesülnek oktatásban, "gyakran nincs mit tenniük."



A Dutchnews azt írta, múlt héten Koen Schuilingen, Groningen tartomány polgármestere hasonló következtetésre jutott, miután a menekülttáborban járt.



"A gyerekek a szemét között játszanak, fesztiválokon kulturáltabb higiéniai körülmények vannak" - nyilatkozta.



A Ter Apel-i központba érkező menekülteknek legfeljebb hat napot kellene ott tölteniük, amíg kérelmüket regisztrálják, de ez hetekig, hónapokig is eltarthat, mivel más menekültközpontokban kevés a férőhely.



Az NlTimes hírportál pénteken arról írt, hogy korábbi és jelenlegi alkalmazottjai szerint a holland bevándorlási hivatal (IND) "elvesztette minden emberségérzetét, és kizárólag a túl szigorú és irreális politikai szabályokra összpontosít a tartózkodási engedélyekről szóló döntések meghozatalakor".



"A tartózkodási engedélyekről szóló határozatoknál kevés lehetőségük van eltérni a szabályoktól, még akkor is, ha egyértelmű a kérelmezők szorongatott helyzete" - számoltak be az alkalmazottak a Pointer holland magazinnak, amelynek anyagából az NlTimes idézett.



Barbara Wegeling bevándorlási jogi szakértő szerint az IND abból indul ki, hogy nem hisz a menedékkérőknek, és lehetetlen követelményeket támaszt a tartózkodási engedély megszerzéséhez. Wegeling több jogi szakértővel együtt összegyűjtötte olyan migránsok beszámolóit, akik évek óta bizonytalanságban élnek, és arra várnak, hogy az IND döntsön sorsukról.



A "Hallatlan igazságtalanság az idegenrendészetben" című gyűjteményben olyan beszámolók is szerepelnek, amelyek szerint szülőket és gyerekeket évekig elválasztanak egymástól a bevándorlási hatóságok, továbbá vannak, akiket betegség vagy akut veszély ellenére visszaküldenek származási országukba.



Jan Willem Schaper, az IND jogi ügyekért felelős igazgatója elismerte, hogy a hivatal kapacitáshiánnyal küzd, és "a szervezeti kultúra a bevándorlási politika végrehajtása során néha szem elől téveszti az emberi dimenziót." Elmondása szerint az IND olyan intézkedéseket kíván a jövőben bevezetni, amelyekkel megelőzhetők lesznek a visszaélések.