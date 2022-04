Ukrajnai háború

Ukrán miniszterelnök-helyettes: több mint 2500 civilt sikerült evakuálni

Összesen 2557 civilt evakuáltak csütörtökön Ukrajna harcok sújtotta térségeiből - jelentette be Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes.



Robbanásokról érkezett hír több ukrán város térségéből, az ENSZ Élelmezési Világprogramjának vezérigazgatója pedig közölte: az oroszok éheztetik a Mariupolban rekedt civileket.



A tájékoztatás szerint körülbelül 2300-an érkeztek Zaporizzsjába, köztük 290-en a blokád alatt álló Mariupolból, további 220-an pedig a kelet-ukrajnai Luhanszkból.



A napokban várhatóan folytatódnak a harcok Luhanszk és a Donyec-medence térségében.



Helyi sajtóforrások szerint péntek hajnalban erős robbanásokat hallottak Kijev környékéről, valamint a dél-ukrajnai Herszon városából.



David Beasley, az ENSZ római székhelyű Élelmezési Világprogramjának vezérigazgatója az AP hírügynökségnek csütörtökön adott interjújában a Mariupolban rekedteket fenyegető éhínségre figyelmeztetett, és az ukrajnai humanitárius válság romlására hívta fel a figyelmet.



Emlékeztetett arra, hogy mivel Ukrajna a világ egyik legnagyobb gabonaexportőre, a harcok következményét a kelet-európai országtól távol élők is meg fogják érezni.



Felpanaszolta azt is, hogy a segélymunkások csak nagyon nehezen érik el a konfliktuszónában rekedt civileket, kiemelve, hogy a fokozódó üzemanyaghiány a segélyszállítmányokat is érinti.



"Ez nemcsak az elkövetkezendő néhány napra vonatkozik, a következő hetekben és hónapokban minden még nehezebbé válhat" - fogalmazott Beasley, kiemelve, hogy Mariupolban több mint 100 ezer civil rekedt áram, ivóvíz és gáz nélkül.



Közölte: az oroszok nem engedik be az Azovi-tenger partján fekvő kikötővárosba a segélyszállítmányokat.



"Elkeserítő a helyzet: az embereket éheztetik" - jelentette ki.