Koronavírus-járvány

A Pfizer az egészséges 5-11 évesek emlékeztető oltását szorgalmazza

Ki akarják terjeszteni a koronavírus elleni emlékeztető oltást az Egyesült Államokban az egészséges, általános iskoláskorú gyermekekre - közölte csütörtökön a Pfizer gyógyszervállalat.



Az amerikai egészségügyi hatóságok jelenleg is azt szorgalmazzák, hogy 12 éves kor felett mindenki kapjon még egy oltást a koronavírus legújabb változatai elleni leghatásosabb védelem érdekében. A közelmúltban az 50 évesek és annál idősebbeknek is lehetőséget adtak egy újabb oltás felvételére.



A Pfizer szerint azonban az új adatok tükrében az egészséges 5-11 évesek számára is hasznos lehet egy újabb, gyerekek számára biztosított oltás. Egy kisléptékű tanulmányban arról számoltak be, hogy 140, két oltással már rendelkező gyermek kapott emlékeztető vakcinát hat hónappal a második után. A kutatók szerint az újabb oltás általában felpörgette az immunválaszt.



A Pfizer és partnere, a BioNTech sajtóközleményében arról számolt be, hogy 30 gyermeknél a vírus elleni antitestek szintje 36-szorosára nőtt, ami elég magas ahhoz, hogy felvegye a harcot a szuperfertőző omikron változat ellen.



Az adatokat egyelőre nem publikálták, és független szakértők sem ellenőrizték. A Pfizer akkor tesztelte a gyerekek emlékeztető oltását, amikor télen megnőtt az omikron változattal megfertőződöttek száma. A Covid-19-es esetek száma ugyan jelenleg már jóval alacsonyabb az Egyesült Államokban, de az elmúlt hetekben az omikron egy fertőzőbb változata vált a domináns típussá Amerikában és világszerte.



A Pfizer és a BioNTech azt tervezi, hogy a napokban kérelmezik az amerikai élelmiszer- és gyógyszerhatóságnál, hogy engedélyezze az egészséges 5-11 évesek számára az emlékeztető oltást. Eredményeiket meg kívánják osztani az európai és más szabályozó hatóságokkal is.



A védőoltások általában kevésbé hatékonyak az omikron variáns ellen, mint a korábbi vírusvariánsok ellen, ugyanakkor még mindig erős védelmet nyújtanak a súlyos megbetegedéssel szemben. Bár a Covid-19 nagyobb veszélyt jelent a felnőttekre, a fiatalok is súlyosan megbetegedhetnek. Az egészségügyi hatóságoknak kell eldöntenie, hogy az egészséges, általános iskoláskorú gyerekeknek valóban szükségük van-e emlékeztető oltásra, és ha igen, mikor.



Az Egyesült Államokban csak a Pfizer vakcinájával oltják a gyermekeket. Az 5-11 éveseknek annak az oltóanyagnak a harmadát adják be, amit a 12 éves és idősebb korosztály kap. A fiatalabb korosztály alig több mint negyede kapott két adagot azóta, hogy tavaly novemberben, nem sokkal az omikron elterjedése előtt, engedélyezték a beoltásukat.



Az Egyesült Államokban az 5 éven aluli gyermekek számára nem engedélyezték a védőoltást, de a szakértők szerint a súlyosan legyengült immunrendszerű 5-11 éveseknek három adagot kellene kapniuk, hogy nagyobb eséllyel védekezhessen a szervezetük a fertőzés ellen.