Ukrajnai háború

Orosz tábornok: harkivi pszichiátriai betegeken kísérleteztek amerikai tudósok

A tábornok beszámolója szerint a mentális zavarokkal küzdő pácienseket a koruk, immunrendszerük és nemzetiségük figyelembevételével választották ki a kísérletekhez. 2022.04.14 19:26 MTI

Amerikai tudósok 2019 és 2021 között potenciálisan veszélyes biológiai szereket teszteltek egy harkivi pszichiátriai kórház betegein - jelentette ki Igor Kirillov, az orosz fegyveres erők sugárzás-, vegy- és biológiai védelmi csapatainak parancsnoka csütörtökön kamerák előtt nyilatkozva.



Kirillov a Moszkva által megszerzett iratokra hivatkozva azt állította, hogy az amerikai tudósok egy Merefa városban működő laboratóriumban 2019 és 2021 között potenciálisan veszélyes biopreparátumok tesztjeit végezték el a 3. számú Harkivi Regionális Klinikai Pszichiátriai Kórház betegein. A tábornok beszámolója szerint a mentális zavarokkal küzdő pácienseket a koruk, immunrendszerük és nemzetiségük figyelembevételével választották ki a kísérletekhez.



A betegek állapotának folyamatos megfigyelésének eredménye a tájékoztatás szerint nem került be a kórház adatbázisába, az intézmény munkatársaival titoktartási nyilatkozatot írattak alá. Kirillov azt mondta, hogy a merefai labor tevékenységét januárban leállították, az összes készítményt és felszerelést Nyugat-Ukrajnába vitték.



"Ezekről az embertelen kísérletekről többen tanúvallomást tettek, a nevüket a biztonságuk érdekében nem hozhatjuk nyilvánosságra" - mondta az orosz biológiai védelmi csapatok parancsnoka.



A tábornok szerint orosz felderítő egységek március 9-én három, biológiai készítmények kipermetezésére alkalmas, 30 literes tartállyal felszerelt drónra bukkantak Herszon megyében. Mint mondta, 2022 januárjában Ukrajna közvetítő szervezeteken keresztül több mint 50 ilyen eszközt vásárolt.



Az állította, hogy ukrán laboratóriumokban tanulmányozták a kolera, a tífusz és a hepatitisz vízi úton történő terjesztésének lehetőségét. Elmondása szerint ukrán szakemberek amerikai tudósok felügyelete alatt rendszeresen vettek mintát ukrajnai folyókból, valamint az Észak-krími csatornából, hogy felmérjék ezen kórokozók jelenlétét a vízben és következtetéseket vonjanak le terjeszthetőségük lehetőségéről.



Kirillov szerint az elvégzett munka eredményei nemcsak az Oroszországi Föderációban, hanem a Fekete-tengeren és az Azovi-tengeren, valamint Kelet-Európában - Fehéroroszországban, Moldovában és Lengyelországban - is felhasználhatók kedvezőtlen biológiai helyzet kialakítására. Mint mondta, a projekt során a minták veszélyességét is értékelték, és a törzseket ezt követően az Egyesült Államokba szállították.

A beszámoló értelmében az Egyesült Államok 2014 és 2022 között több mint 350 millió dollárt különített el az ukrán Tudományos és Technológiai Központnak, amely "a Pentagon számára érdekes biológiai fegyverkutatásokra" és kettős rendeltetésű projektekre, összesen mintegy félezer projektre osztott szét támogatásokat, Ukrajna mellett Georgiában, Moldovában és Azerbajdzsánban. Kirillov külön kiemelte a potenciális biológiai fegyverekkel és a gazdasági szempontból jelentős fertőzések kórokozóival kapcsolatos kutatásokat. Mint mondta, a központ az amerikai hadsereg számára olyan projekteket finanszírozott, amelyekben a veszélyes kórokozók rovarokon, vadon élő madarakon és denevéreken keresztül történő terjedését tanulmányozta.



Kirillov a központ támogatói között nevezte meg az amerikai külügy-, védelmi, agrár-, egészségügyi és energiaügyi minisztériumot, valamint a környezetvédelmi ügynökséget. A tábornok megnevezett több személyt is, aki szerinte szerepet játszott a Moszkva által katonai célúnak mondott biológiai kutatások szervezésében és irányításában.