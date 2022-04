USA

A texasi kormányzó busszal szállíttatja a migránsokat Washingtonba

Megérkezett Washingtonba az első olyan busz, amely Texasból egyenesen a szövetségi fővárosba, Washingtonba szállította az Egyesült Államok déli határáról a migránsokat - jelentette a Texas Tribune című amerikai internetes portál.



A migránsokat a szövetségi törvényhozás épületétől, a Capitoliumtól pár sarokra fekvő Union Station vasútállomásnál tették ki, s ott a katolikus egyház önkéntesei vették gondozásba őket.



Joe Biden amerikai elnök nemrégiben bejelentette, hogy a kereskedelmi busz-, és repülőjáratokon májustól megszűnnek a járványügyi korlátozások, s ezzel egyidejűleg megszűnik a déli határokon a vírusteszt, illetve az ehhez kötött várakozási idő is.



A szövetségi kormányzat április elején megkezdte a migránsok átszállítását a határról Uvalde nyugat-texasi városba. Ez a texasiak jó részében felháborodást keltett, és Greg Abbott republikánus kormányzó a múlt héten bejelentette, hogy a határok megnyitását követő bevándorlási hullám féken tartása érdekében "drasztikus" lépéseket tervez.



E lépések egyike: a tagállami katonai csapatok segítségével a határról egyenesen az Egyesült Államok fővárosába, Washingtonba küld buszokat az országba belépő menekültekkel. Őket a törvényhozás központi épületéhez, a Capitoliumhoz szállítják. Ott "a Biden-adminisztrációnak lehetősége nyílik közvetlenül ellátni azokat az embereket, akiket ők (a Biden-adminisztráció) engedtek át a határon" - jelentette ki Abbott a múlt heti sajtótájékoztatóján.



A kormányzó hivatalának közleménye részletesen kifejtette, hogy a buszoztatási program teljes mértékben önkéntes alapon működik, emellett csakis olyan migránsok ülhetnek fel a járművekre, akik már túlestek a Belbiztonsági Minisztérium átvilágításán és megkapták az esetleg menekültjogi kérelem benyújtásához szükséges dokumentumokat is. Texas kormányzója sajtóértekezletén arról számolt be, hogy szövetségi tisztviselők szerint a határok május elejére ütemezett megnyitásával naponta akár 18 ezer migráns is beléphet a déli határokon az Egyesült Államok területére. Abbott szerint "nem várható el Texastól, hogy cipelje azt a terhet, amelyet a Biden-kormányzat határvédelmi kudarca okozott".