Koronavírus-járvány

Szlovéniában megszűnik a kötelező maszkviselés a zárt helyek többségében

Szlovéniában csütörtöktől megszűnik a kötelező maszkviselés a zárt nyilvános helyek többségében - közölte a szlovén közszolgálati televízió (RTV).



A kormány a döntését szerdán késő este jelentette be.



A maszkviselés feloldásáról szóló rendelet nem vonatkozik az egészségügyi-szociális intézményekre, például az idősotthonokra. Ezekben a létesítményekben a dolgozóknak és a látogatóknak érvényes védettségi igazolással is rendelkezniük kell.



A kabinet a járványügyi szakértők javaslata alapján határozott úgy, hogy feloldja a kötelező maszkviselésre vonatkozó szabályokat. A Szlovéniában érvényes kritérium az volt, hogy ha két hétig 35 fő alatt marad az intenzív osztályon kezelt betegek száma, az utolsó korlátozást is fel lehet oldani az országban. Az egészségügyi minisztérium szerint ez a feltétel már több napja teljesült.



Szlovéniában a korlátozások zömét még februárban feloldották, csak a maszkviselés kötelezettsége maradt meg zárt térben, valamint néhány ágazatban a Covid-igazolványok felmutatása.



A kormány koronavírus-járvánnyal foglalkozó szakcsoportja ugyanakkor továbbra is azt tanácsolja, hogy zárt nyilvános helyeken maradjon ajánlott a maszk viselése abban az esetben, ha nem tartható be a másfél méteres távolság.



A járvány valamivel több mint két éve alatt Ljubljana többször is módosította a védőmaszk viselésére vonatkozó szabályokat, de az idő nagy részében zárt nyilvános helyeken a hordása mindig kötelező volt.