Lövöldözés a New York-i metróban: elkapták a tettest - videó

Frank Jamest, a férfit, akit azért kerestek, mert állítólag tüzet nyitott egy brooklyni metrószerelvényen a csúcsforgalomban, és 10 embert lelőtt, szerda délután őrizetbe vették Manhattanben - közölték a hatóságok, véget vetve a több mint 24 órán át tartó keresésnek.



"Elkaptuk" - jelentette be Eric Adams New York polgármestere sajtótájékoztatóján.



A New York-i rendőrség egy fülest kapott, amely szerint a gyanúsított East Village-ben, a 6. utca és az 1. sugárút sarkán lévő McDonald's-ban tartózkodik - közölte a rendőrség. A kiérkező rendőrök nem látták a férfit a McDonald's-ban, de körbejárták a környéket, és a St. Marks Place és az 1st Avenue közelében kiszúrták Jamest, ahol a rendőrség szerint őrizetbe vették.

Frank Robert James had nowhere else to run or hide - and is now in NYPD custody. The work of our detectives is second to none and the dedication of our patrol officers is never ending. pic.twitter.com/uOXliUvoJ7