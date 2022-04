Ukrajnai háború

Szeparatisták ellen hozott szankciókat és megtiltotta az orosz vas- és acéláruk importját a brit kormány

Az ukrán szeparatista térségek vezető személyiségei és kétszáznál több támogatójuk ellen léptetett érvénybe szerdán új szankciókat a brit kormány. Az érintettek között van az orosz külügyminiszter felesége is.



A londoni külügyminisztérium bejelentette azt is, hogy csütörtöktől tilos az orosz vas- és acéláruk nagy-britanniai importja. A brit kormány megtiltotta a magasan fejlett brit alapanyaggyártó és kvantumtechnológiák, valamint a luxustermékek oroszországi exportját is.



A személyekre szóló új szankciók 206 embert érintenek. Köztük van Szergej Kozlov és Alekszandr Anancsenko, akik a brit külügyminisztérium tájékoztatása szerint a két délkelet-ukrajnai szakadár térség, az önmagukat "Donyecki Népköztársaság" és "Luhanszki Népköztársaság" néven meghatározó területek kormányainak vezetői.



A brit külügyminisztérium velük együtt 178 olyan személy ellen hozott szankciókat, akik a szeparatista térségek támogatásáról ismertek.



Az új intézkedések emellett kiterjednek hat orosz oligarchára, valamint 22, velük szoros kapcsolatban álló üzlettársra és alkalmazottra.



A londoni külügyi tárca szerint mindez azt jelenti, hogy az ukrajnai háború februári kezdete óta Nagy-Britannia csaknem másfél ezer ember és üzleti vállalkozás, köztük száznál több oligarcha ellen léptetett érvénybe szankciókat.



Az utóbbiak között van Roman Abramovics, az angol labdarúgás felső osztályában, a Premier League-ben játszó londoni Chelsea futballklub tulajdonosa és Alekszej Miller, a Gazprom gázipari óriáscég vezérigazgatója.



A brit külügyminisztérium szerdai tájékoztatása szerint a sürgősségi eljárással szankcionált személyek között van Marija Lavrova, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter felesége, akit a brit kormány beutazási tilalommal és nagy-britanniai vagyoneszközeinek befagyasztásával sújtott.



London a minap Lavrov lánya, Jekatyerina Szergejevna Vinokurova, valamint Vlagyimir Putyin orosz elnök két lánya, Katyerina Vlagyimirovna Tyihonova és Marija Vlagyimirovna Voroncova ellen is ugyanilyen szankciókat léptetett életbe.



A brit külügyi tárca szerdai tájékoztatásában felidézi, hogy a nemzetközi büntetőintézkedések 275 milliárd fontnak megfelelő orosz devizakészletet is befagyasztottak; ez Oroszország teljes deviza-tartalékának 60 százaléka.



A minisztérium közleménye szerint az elemzések arra vallanak, hogy az orosz gazdaság a szankciók miatt a Szovjetunió összeomlása óta nem tapasztalt recesszió felé halad.



A londoni külügyi közlemény nem idéz részletesen ilyen elemzéseket, de több nagy londoni elemzőház valóban rendkívüli mértékű visszaesést valószínűsít az orosz gazdaságban.

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) az ukrajnai háború miatt soron kívül összeállított és jelentősen rontott minapi térségi előrejelzésében közölte, hogy várakozása szerint az orosz hazai össztermék (GDP) az idén 10 százalék körüli ütemben zuhan.



Az egyik legnagyobb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőműhely, a Capital Economics jelenlegi alapeseti előrejelzése 12 százalékos idei orosz GDP-visszaesést valószínűsít, de abban az esetben, ha a szankciók miatt teljesen leállna az orosz nyersolaj- és földgázexport, a cég szerint 25 százalékkal zuhanna az orosz hazai össztermék 2022-ben.