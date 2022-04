Ukrajnai háború

Kijev szerint kitörtek a blokádból az ukrán tengerészgyalogosok Mariupolban

Korábban Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője viszont azt jelentette be, hogy az ukrán tengerészgyalogosok letették a fegyvert.

Áttörték az orosz csapatok blokádját az ukrán 36. tengerészgyalogos dandár katonái az Azovi-tengerparti Mariupolban - állította szerdán Olekszij Aresztovics, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója a Facebookon. Korábban Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője viszont azt jelentette be, hogy az ukrán tengerészgyalogosok letették a fegyvert.



A tengerészgyalogosok egyik tisztje is arról számolt be egy ukrán hírportálnak, hogy "sikeresen végrehajtották a műveletet" és az orosz erők körgyűrűjéből kitörve átjutottak az Azov ezred tagjaihoz. Az Ukrajinszka Pravda hírportál "nehéznek és nagyon kockázatosnak" nevezte a 36. dandár katonái műveletét.



Olekszij Aresztovics esetleges veszteségekről nem adott hírt. "A 36. dandár elkerülte a vereséget, és további komoly képességekre tett szert, sőt, második esélyt kapott. A város védői most közösen jelentősen megerősítették védelmi területüket. Általánosságban elmondható, hogy a város (Mariupol) védelmi rendszere nőtt és megerősödött" - összegezte Facebook-bejegyzésében Aresztovics.



Közben az ukrán katonai hírszerzés főigazgatósága közölte: értesülései alapján 13 mobil krematóriumot szállítottak az orosz erők Mariupolba, hogy megtisztítsák a város utcáit a temetetlen civil holttestektől. Az ukrán hírszerzés közleményében azt állította: ezekben a krematóriumokban égeti el az orosz hadsereg a saját elesett katonái holttesteit is, hogy elfedje a veszteségek mértékét.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közben a Facebookon közzétett videóüzenetében nyilvánosságra hozta Viktor Medvedcsuk oroszbarát parlamenti képviselő őrizetbe vételének részleteit. Az államfő elmondta, hogy Medvedcsuk 48 napon át bujkált az ukrán hatóságok elől Ukrajnában, majd megpróbált ukrán katonai egyenruhában külföldre szökni, akkor vették őrizetbe. Megismételte, hogy javasolja ukrán hadifoglyokra kicserélni őt.



"Kifejezetten cinikusnak tartom tőle, hogy katonai ruhában álcázta magát. Ő egy ilyen harcos, ekkora hazafi. Nos, mivel Medvedcsuk maga választotta magának a katonai egyenruhát, a háborús szabályok hatálya alá esik. Azt javaslom az Oroszországi Föderációnak, hogy cserélje ki ezt az embert a most fogságban lévő fiainkra és lányainkra. Fontos, hogy a rendvédelmi szerveink és a hadseregünk mérlegelje ezt a lehetőséget" - hangoztatta Zelenszkij.



Mindeközben a Kijev megyei Bucsába látogatott Karim Khan, a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) főügyésze, aki újságírók előtt kijelentette, hogy a településen elkövetett atrocitások ügyében fennáll az ICC joghatósága.