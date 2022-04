Koronavírus-járvány

Belgiumban is megjelent az omikron variáns új változata

Tovább csökkent a koronavírussal fertőzöttek száma Belgiumban, naponta átlagosan kevesebb mint 9000 új esetet vesznek nyilvántartásba, kórházi ápolásra azonban ismét több vírusfertőzött szorul - közölte a La Libre Belgique című belga napilap szerdán.



A francia nyelvű lap az illetékes belga közegészségügyi hivatal legfrissebb tájékoztatására hivatkozva közölte, hogy az új típusú koronavírussal és mutánsaival megfertőzöttek száma több mint másfél hónapja tartó emelkedést követően szerdára kilencezer alá csökkent.



Másfél hónapos viszonylatban az elmúlt hétnapos időszak volt a második, amikor az újonnan fertőzöttek száma nem növekedett. Az elmúlt hét napban átlagosan 8978 új koronavírus-fertőződést regisztráltak Belgiumban, ami 14 százalékos visszaesést jelent az előző héthez képest.



Megjegyezték, hogy az elvégzett koronavírustesztek száma is sokkal alacsonyabb volt az előző heteknél: átlagosan napi 32 700 tesztet végeztek a héten, ezek közel 30 százaléka volt pozitív.



A kórházi ápolásra szoruló vírusfertőzöttek száma azonban ismét növekszik az országban, átlagosan napi 220 beteget helyeznek el ápolási intézményekben. Ez egyhetes viszonylatban 2 százalékos növekedést jelent. Jelenleg 3176 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ez heti szinten 4 százalékos emelkedést jelent. Intenzív ellátásban a múlt hetihez képest 5 százalékkal több, 194 beteg részesül.



Az elmúlt hétnapos időszakban átlagosan közel 24 ember halt meg naponta a koronavírus-fertőzés miatt, egy százalékkal kevesebb, mint a megelőző héten.



A napilap beszámolt arról is, hogy a Leuveni Katolikus Egyetem virológusai kimutatták: Belgiumban is megjelent a koronavírus omikron variánsának új, BA.4 néven ismert változata. A vírus BA.5 névre keresztelt verzióját azonban még nem mutatták ki az országban.



Belgiumban a járvány kezdete óta 3 943 831 ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust, amely 31 079 halálesetet okozott.