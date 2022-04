EU

Uniós biztos: Magyarország, Hollandia, Ausztria és Málta esetében is áttekintik a jogállamiság helyzetét

Az európai uniós tagországok általános uniós ügyekért felelős miniszterei keddi találkozójukon Magyarország, Hollandia, Ausztria és Málta esetében is áttekintik a jogállamiság helyzetét - közölte Didier Reynders, az Európai Bizottság igazságügyért felelős tagja Luxembourgban, az ülésre érkezve.



Didier Reynders fontosnak nevezte a jogállamiság vizsgálatának folyatását az Európai Unión belül, különösen olyan időszakban, amikor - mint mondta - "nehézségek mutatkoznak a szabályalapú rend fenntartásában" nemzetközi szinten.



Kijelentette: az Európai Unió szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben, és ilyen helyzetben még fontosabb odafigyelni a jogállamiság helyzetére, a szabályok betartására az unión belül is. Az uniós tagországok kormányainak képviselőiből álló Tanács nem hagy fel ezzel a rendkívül fontos feladatával - mondta.



Tájékoztatása szerint az Oroszországgal szemben kirótt szankciók megfelelő bevezetését és az azoknak való megfelelést uniós munkacsoport ellenőrzi. Az EU továbbá együttműködik az ukrán hatóságokkal, a tagállamokkal és a Nemzetközi Büntetőbírósággal (ICC) a háborús bűnök bizonyítékainak összegyűjtésében.



Egy arra vonatkozó kérdésre válaszolva, hogy az Európai Bizottság múlt héten hivatalos értesítést küldött Magyarországnak arról, hogy elindítja az úgynevezett feltételességi mechanizmust, amely az európai uniós források folyósítását a jogállamisághoz köti, az uniós biztos azt mondta, az Európai Bizottság tájékoztatni fogja a nyilvánosságot az eljárás lépéseiről.



Wopke Hoekstra holland külügyminiszer érkezéskor fontosnak nevezte a jogállamiság helyzetének tagállami vizsgálatát, mert - mint mondta - ennek elemei alkotják az Európai Unió alapértékeit. Ezért rendkívül fontos, hogy a jogállamiság kérdését mindenütt, minden tagországban komolyan vegyék - tette hozzá.