Ukrajnai háború

Hírportálok azt állítják, hogy a kelet-ukrajnai szakadárok 'vegyi csapatokhoz' fordulnának Mariupolban

Az Ukrajinszka Pravda és az UNIAN hírügynökség idézte a Ria Novosztyi orosz hírportált, amely szerint Baszurin szakadár katonai vezető kijelentette, hogy az Azovsztal acélipari üzem területén lévő ukrán katonákat "nincs értelme megrohamozni", hanem "vegyi csapatokhoz kell fordulni'. Hozzátette, hogy az üzemnek több földalatti szintje van, emiatt ha benyomulnának az orosz erők, komoly veszteségeket szenvednének.



A Ria Novosztyi orosz portál szerint Baszurin azt állította, hogy az ukrán katonák Mariupolban már csak két üzem - az Azovsztal és az Azovmas gépgyár - területét tartják ellenőrzésük alatt. Hozzátette ugyanakkor, hogy a gyárüzemek területei méretüket tekintve, "olyanok, mint egy város a városban, mivel ezek még a szovjet időkben épültek".



Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett arra, hogy Baszurin előtt Gyenyisz Pusilin, az önhatalmúlag kikiáltott "donyecki népköztársaság" vezetője jelentette ki, hogy az Azovsztal területén legalább másfélezer ukrán katona van körbekerítve. A hírportál arra is emlékeztetett, hogy a brit katonai hírszerzés hétfőn közölte: nagy a valószínűsége annak, hogy az orosz csapatok foszfort tartalmazó lövedékeket fognak bevetni a blokád alatt álló Mariupolban.



Közben a Mariupolt védő ukrán haditengerészek egyik dandárja jelezte, hogy a városban lévő alakulataiknak fogytán vannak a lőszereik. Hozzátették, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak, és lehet, hogy "hétfőn lesz az utolsó csatájuk".



Andrij Demcsenko, az ukrán határőrszolgálat szóvivője arról adott hírt, hogy egy ukrán határőrtiszt felrobbantotta magát Mariupolban egy rádióállomással együtt, hogy megmentse bajtársait, és ne juthasson a katonai eszköz az oroszok kezére.



Szerhij Hajdaj, Luhanszk megyei kormányzó egy tévéműsorban arról számolt be, hogy az ukrán erők lelőttek még egy orosz katonai repülőgépet a régió fölött. Elmondta még, hogy az orosz hadsereg hétfőn Liszicsanszkot lőtte, a támadásokban az eddigi információk szerint egy ember vesztette életét. Szeverodoneck települést is ágyúzták, ott egy általa nem megnevezett stratégiai létesítményt döntöttek romba. Súlyos harcok folytak a nap folyamán Rubizsne, Popaszna és Kreminna teleüléseknél, amelyeknél az orosz csapatok próbálják áttörni az ukrán védelmet - tette hozzá a kormányzó.



Oleh Bondar, az ukrán határőrség aknamentesítéssel foglalkozó részlegének vezetője az Interfax-Ukrajina hírügynökségnek elmondta, hogy előzetes elemzésük alapján legalább 300 ezer négyzetkilométer területet kell Ukrajnában aknamentesíteni. Ez az ország területének csaknem a fele.



Az Enerhoatom ukrán állami atomipari vállalat sajtóosztálya közölte, hogy a zaporizzsjai atomerőműben az orosz erők a terület elleni tűztámadásokkal és a megszállással mintegy 18,3 milliárd hrivnya (körülbelül 215 milliárd forint) kárt okoztak.

Mindeközben visszatért Kijevbe és újra megkezdte munkáját hétfőn az Európai Unió képviselete - hozta nyilvánosságra a külképviselet a Twitteren.