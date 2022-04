Koronavírus-járvány

Bizonyíték: USA finanszírozta, Kína készítette a Covid-19 betegséget okozó vírust?

Az Egyesült Államok külügyminisztériumának újonnan kiadott feljegyzéséből kiderül, hogy a kormány tisztviselői már kora 2020-ban tudták, hogy a COVID-járvány valószínűleg a vuhani laboratóriumból ered.



A 2020 áprilisi feljegyzés szerint a COVID öt lehetséges eredete közül messze a laboratóriumi eredet volt a legvalószínűbb. A feljegyzés azt is sugallja, hogy alternatív elméleteket vezettek be a laboratóriumi eredet kivizsgálásának megakadályozására. A feljegyzés, amely szinte teljes egészében a laborerdet valószínűségére összpontosít, nagy mennyiségű olyan információt tartalmaz, amely megírásakor még nem volt ismert.



Bár ma már széles körben elfogadott a vírus laboratóriumi eredete, a feljegyzés írásakor összehangolt erőfeszítések folytak ennek a lehetőségnek a hiteltelenítésére. Ez felveti azt a kérdést is, hogy mit tudott a külügyminisztérium magas rangú vezetése – köztük Mike Pompeo akkori külügyminiszter –, és miért titkolták el az információkat a nyilvánosság elől.



Az újonnan kiadott feljegyzés szerint a külügyminisztérium 2020 áprilisában tudta, hogy a súlyos probléma van vuhani virológiai intézet denevérvírus vizsgálatai körül.



A külügyminisztérium megjegyezte, hogy a Vuhani Központi Kórház legkorábbi ismert páciensének laboratóriumi vizsgálata 2019 decemberében megállapította, hogy a vírus „a denevér SARS-szerű koronavírusa”. Amikor ezt a pácienst megvizsgálták, a Kínai Kommunista Párt (KKP) még nem árulta el, hogy bármi probléma lenne.



Amikor végül elismerték a járvány kitörését, kezdetben a tüdőgyulladást tették felelőssé. A KKP végül csak január végén kezdte elismerni, hogy a COVID-19-et egy új vírus okozza, amely emberek között terjed.



Addigra a vírust már az egész világon elterítették, és a védelem minden esélye elveszett. Ugyanebben az időszakban az Országos Allergia és Fertőző Betegségek Intézetének igazgatója, Dr. Anthony Fauci felhívta a figyelmet a vírus valószínű eredetére, miután egy általa finanszírozott tudóscsoport azt mondta, hogy magas annak valószínűsége, hogy a vírust mesterségesen tervezték.



Noha 2021 júniusa óta ismert, hogy Fauci és az NIH eltitkolta a vírus eredetére vonatkozó ismereteit, a külügyminisztérium korai betekintését ezekbe az ügyekbe csak 2022 márciusának végén tudták teljesen, amikor a US Right to Know átláthatósági csoport megszerezte az áprilisi 2020-as feljegyzést.