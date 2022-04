Koronavírus-járvány

Újabb enyhítések Csehországban

Csehországban április 14-i hatállyal feloldják a koronavírus járványa nyomán kötelezővé tett, FFP2-es maszkviselésre vonatkozó szabályokat a buszokon és vonatokon - jelentette be vasárnap Vlastimil Valek cseh egészségügyi miniszter.



A ČT cseh közszolgálati televíziónak a járványügyi körülményeket ismertetve elmondta, hogy a kórházakban fokozatosan javul a helyzet, miközben a fertőzöttek száma is apad.



A húsvéti utazási szezonra a liberális konzervatív prágai vezetés már feloldotta a beutazási korlátozásokat. A maszkviselés azonban továbbra is kötelező marad az egészségügyi, illetve az idősápoló létesítményekben.



A legfrissebb adatok szerint az utóbbi egy hétben átlagosan 295 új fertőzött jutott 100 ezer lakosra.



A csaknem 11 millió lakosú Csehországban az utóbbi négy hétben mintegy 190 ezer új fertőzöttet azonosítottak, akik közül ezen idő alatt 772-en hunytak el a kórban, amivel a járvány kitörése óta a koronavírus halálos áldozatainak száma 39 872-re emelkedett.