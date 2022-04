Ukrajnai háború

Borrell: heves harcokra számítunk a Donyec-medence térségében

Arra számítunk, hogy a háború fokozódni fog a Donyec-medence régiójában - jelentette ki a jelen lévő újságíróknak Josep Borrell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az EU-tagállamok külügyminisztereinek hétfői luxemburgi tanácskozására érkezve.



"Attól tartok, hogy az orosz csapatok azért gyülekeznek Ukrajna keleti felében, hogy támadást indítsanak a Donyec-medence térsége ellen" - tette hozzá, azzal összefüggésben, hogy Moszkva a múlt héten kivonta erőit a főváros, Kijev környékéről.



Borrell az Oroszország elleni olajembargó esetleges bevezetésével kapcsolatban elmondta: a szankciók továbbra is napirendben vannak. Hozzátette: a külügyminiszterek megvitatják "a különböző lehetőségeket", biztosítani fogják, hogy a már életbe léptetett szankciók hatékonyak legyenek, és tárgyalnak arról is, hogy segíthetnének a legjobban Ukrajnának.



A főképviselő múlt heti ukrajnai látogatásával kapcsolatban elmondta: "tanúi voltunk a történeseknek, elképesztő az orosz csapatok agressziója a polgári lakosság ellen."



Ami Moldova és Georgia uniós csatlakozási kérelmét illeti, Borrell kijelentette: a folyamat a szokásos módon fog zajlani, első lépésként csatlakozási kérdőívet fognak nekik küldeni, ahogy Ukrajna esetében is tették.



A főképviselő arra is kitért, hogy a külügyminiszterek hétfőn megvitatják a "Global Gateway" elnevezésű európai beruházási kezdeményezést, amellyel az EU célja, hogy támogassa "a hasonlóan gondolkodó nemzetközi partnereket" a közelgő gazdasági válság kezelésében.



Borrell szerint, az elkövetkező gazdasági válság az egész világot érinti, mindenkinek szembe kell néznie az ukrajnai háború miatt emelkedő energia- és élelmiszerárakkal.