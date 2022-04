Ukrajnai háború

Moszkvában találkozik Putyinnal az osztrák kancellár

Karl Nehammer osztrák kancellár hétfőn Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel - jelentette be az osztrák kancellári hivatal.



Nehammer lesz első európai vezető, aki Oroszország ukrajnai háborújának február 24-i kezdete óta találkozik Putyinnal.



A kancellár a bejelentés előtt tájékoztatta szándékáról Berlint, az Európai Bizottságot és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. A párbeszédet akarja elősegíteni a háborús felek között - közölte a bécsi hivatal szóvivője.



Nehammer ukrajnai látogatása után közvetlenül utazik Moszkvába, ugyanis szombaton Kijevben találkozott Zelenszkijjel.



Vasárnap Bécsben újságíróknak nyilatkozva azt mondta: "kockázatos, személyes diplomáciai missziót vállal", de minden tőle telhetőt meg akar tenni a béke érdekében, noha tudja, hogy a béke esélye nagyon halvány e pillanatban. A moszkvai út teljesen az ő kezdeményezése, és ukrajnai tartózkodása alatt határozta el. A Putyin elnökkel tartandó találkozóján fel fogja hozni a bucsai tömeggyilkosság ügyét is - mondta a kancellár, aki más európai vezetőkkel együtt maga is járt a Kijevhez közeli Bucsában az eset után.



Az AFP hírügynökség megjegyezte, hogy Ausztria nem tagja a NATO-nak, de tagja az Európai Uniónak, és támogatta annak minden szankcióját Moszkva ellen, csak a gázvásárlás leállítását ellenzi. Bécs elítéli Ukrajna orosz megszállását, és szolidáris Kijevvel. Ausztria a héten kiutasított négy orosz diplomatát.