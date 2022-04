Fej fej mellett

Francia elnökválasztás - Macron és Le Pen jutottak tovább a második fordulóba

Franciaországban a 2017-es elnökválasztáshoz hasonlóan ismét Emmanuel Macron hivatalban lévő elnök és a szuverenista jobboldali Marine Le Pen megmérettetésére kell számítani a voksolás második fordulójában.



A francia belügyminisztérium hétfőre virradóra közzétett adatai szerint a vasárnapi első fordulón leadott szavazatok 97 százalékos feldolgozottsága mellett Macron a szavazatok 27,6 százalékát szerezte meg, míg Le Pen a voksok 23,41 százalákát tudhatja magáénak. Így ők ketten jutottak be az április 24-i második fordulóba.



Harmadik helyen 21,95 százalékkal a radikális baloldali Jean-Luc Mélenchon végzett. A belügyi tárca adatai szerint Éric Zemmour, a radikális publicistából lett politikus 7,05 százalékot, a jobbközép Valérie Pécresse 4,79 százalékot, Yannick Jadot zöld párti jelölt 4,58 százalékot, Anne Hidalgo, Párizs szocialista párti polgármestere pedig 1,73 százalékot szerzett.



Az Ipsos közvélemény-kutató cég szerint a választási résztvétel 74 százalék volt.



Jadot, Hidalgo, és Pécresse bejelentette, hogy Macront támogatja a második fordulóban, Zemmour pedig azt, hogy Le Pent.



Mélenchon úgy nyilatkozott a szavazás előtt, hogy előbb tanácskozik a szavazóival, csak azután jelenti be, ki mögé áll a második fordulóban. Ugyanakkor felszólította híveit, hogy a második fordulóban ne szavazzanak Le Penre.



Az Ifop közvélemény-kutató cég már most becslést adott arra, hogy a második fordulóban hogyan alakul az eredmény: eszerint Macron minimális különbséggel, 51-49 arányban fogja legyőzni Le Pent.