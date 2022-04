Szerbia is készül a háborúra?

Fél tucat kínai Y-20-as teherszállító repülőgép bukkant fel Európa felett szombat este. Az Y-20-asok megjelenése azért keltett feltűnést, mert tömegesen repültek. Az Y-20-asok bármilyen számban való jelenléte Európában szintén meglehetősen új fejlemény.

Likely not alone. PLAAF 🇨🇳 Y-20A 20049 #7A4287 landed at Baku, Azerbaijan as well 3 hours ago. https://t.co/gO2wfBHAY5 pic.twitter.com/wvju4AmXgu

Ezek a teherszállító repülőgépek viszonylag újak a Kínai Légierő állományában, hiszen csak 2016-ban álltak szolgálatba. Első válsághelyzetben történő alkalmazásuk a kezdeti COVID-19 kitörésekre való reagálás részeként történt Wuhanban még 2020 elején. Azóta egyre szélesedik a működési területük, többek között Európába is repülnek, de ilyen nagy számban még nem jöttek. Nagyon valószínű, hogy a Kínai Légierő ezt a szállítást a saját légi szállítási képességének egyfajta demonstrációjaként használta, tekintettel a NATO folyamatos erőfeszítéseire, hogy ellátmányt és anyagot szállít Ukrajna háborús erőfeszítéseihez.

Az Evergreen Intel szerint 43 ismert Y-20A/U repülőgépet követtek nyomon, köztük legalább 7 tesztrepülőgépet. Ez csak az, amit nyílt források alapján megfigyeltek, a tényleges flottaméret valószínűleg jóval nagyobb. 2019 végén csak Xi'anban, ahol gyártják őket, 20 Y-20-as repülőgépvázat számoltak meg.

Interesting find by @Prova_61 👍 ... In fact I have never seen before this, what appears to be the hatch removed for the chaff & flare dispenser boxes.



(Images via @铁马军戈战沙场 from Weibo) pic.twitter.com/3xBOrkMlmI